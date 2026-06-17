Hành trình của TPP tại Việt Nam: Hiện thực hóa mô hình bệnh viện số thế hệ mới từ kinh nghiệm thực tiễn toàn cầu

TPP – doanh nghiệp công nghệ y tế hàng đầu Vương quốc Anh – đang từng bước mang những kinh nghiệm thực tiễn từ các hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến trên thế giới đến Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mô hình bệnh viện số thế hệ mới.

TPP: Hơn 25 năm xây dựng nền tảng cho hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe kết nối

Được thành lập tại Vương quốc Anh vào năm 1997, TPP là một trong những doanh nghiệp công nghệ y tế hàng đầu thế giới, tiên phong phát triển các nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống quản lý dữ liệu y tế quy mô quốc gia.

Từ khi thành lập, TPP theo đuổi tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe kết nối, nơi thông tin y tế được chia sẻ an toàn và liền mạch giữa các cơ sở khám chữa bệnh, giúp nâng cao chất lượng điều trị và hiệu quả vận hành của toàn hệ thống.

Hiện nay, nền tảng cốt lõi của TPP là SystmOne đang hỗ trợ hơn 300.000 nhân viên y tế và hơn 7.800 tổ chức thuộc Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS). Giải pháp này cho phép truy cập an toàn tới khoảng 61 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng cho việc chăm sóc liên tục, phối hợp điều trị đa chuyên khoa và khai thác dữ liệu phục vụ nghiên cứu cũng như hoạch định chính sách y tế.

Hồ sơ bệnh án điện tử SystmOne do Công ty TPP, Vương quốc Anh phát triển đã đáp ứng tốt nhu cầu của nhân viên y tế và người bệnh.

Trên phạm vi toàn cầu, các giải pháp của TPP đang hỗ trợ quản lý hơn 80 triệu hồ sơ bệnh nhân. Doanh nghiệp hiện là nhà cung cấp phần mềm lớn nhất cho NHS tại Vương quốc Anh, đồng thời triển khai các dự án y tế số quy mô lớn tại Malaysia, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Kinh nghiệm triển khai tại các hệ thống y tế hàng đầu cho thấy chuyển đổi số không chỉ là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà quan trọng hơn là xây dựng một nền tảng dữ liệu thống nhất, cho phép kết nối thông tin xuyên suốt hành trình chăm sóc sức khỏe của người dân. Đây cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng điều trị, tối ưu hóa nguồn lực y tế và thúc đẩy các ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Đối với người bệnh, lợi ích lớn nhất là được tiếp cận dịch vụ chăm sóc liên tục, giảm trùng lặp xét nghiệm và hạn chế nguy cơ sai sót thông tin. Với nhân viên y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử giúp giảm đáng kể khối lượng công việc hành chính, tăng thời gian dành cho hoạt động chuyên môn. Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu tập trung tạo điều kiện nâng cao năng lực giám sát, hoạch định chính sách, nghiên cứu khoa học và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế.

Với mục tiêu kết nối kinh nghiệm quốc tế với nhu cầu phát triển của y tế Việt Nam, Hội Tin học Y tế Việt Nam (VAMI) phối hợp cùng Công ty Công nghệ Y tế toàn cầu TPP (Vương quốc Anh) và Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và phát triển bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng tại Việt Nam”. Sự kiện sẽ diễn ra ngày 18/6 tại khách sạn Sheraton Hà Nội và ngày 23/6 tại khách sạn Hilton Đà Nẵng.

Cùng Việt Nam xây dựng hệ thống số chuẩn quốc tế

TPP chính thức triển khai hoạt động tại Việt Nam từ năm 2024, trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR).

Theo đại diện doanh nghiệp, ngay từ những ngày đầu hiện diện tại Việt Nam, TPP đã thiết lập mạng lưới hợp tác với các bệnh viện, chuyên gia y tế, cơ quan quản lý và các đơn vị hoạch định chính sách nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng hạ tầng dữ liệu y tế số.

Một dấu mốc quan trọng được ghi nhận vào tháng 1/2026 khi TPP và Hiệp hội Tin học Y tế Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Thỏa thuận này mở ra khuôn khổ hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và triển khai các mô hình hồ sơ bệnh án điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy tiến trình số hóa hệ thống y tế Việt Nam.

Đoàn Công ty TPP Vương quốc Anh, lãnh đạo Hội Tin học Y tế Việt Nam, lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh làm việc tại Trạm Y tế xã Đại La, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 18/6 và 23/6, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số y tế tại Hà Nội và Đà Nẵng với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế, các Sở Y tế cùng nhiều chuyên gia công nghệ và y tế số. Đây được xem là diễn đàn quan trọng nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đồng thời thảo luận các giải pháp thúc đẩy thực thi những định hướng chiến lược của Chính phủ về dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế.

Đánh giá về triển vọng chuyển đổi số y tế tại Việt Nam, TPP cho rằng quốc gia đang có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, nhờ những định hướng chiến lược của Chính phủ. Ưu tiên quan trọng trong giai đoạn tới là phát triển hạ tầng hồ sơ sức khỏe điện tử liên thông trên toàn hệ thống, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hỗ trợ nghiên cứu, tăng cường năng lực quản trị và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành y tế.

Với kinh nghiệm triển khai tại nhiều hệ thống y tế hàng đầu thế giới, TPP kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình xây dựng mô hình bệnh viện số thế hệ mới, hướng tới một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe kết nối, hiệu quả và bền vững cho mọi người dân.