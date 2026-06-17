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Mở tuyến tàu hàng chạy thẳng từ Tô Châu đến Việt Nam

Lộc Liên

TPO - Chuyến tàu hàng chuyên tuyến đầu tiên xuất phát từ ga Tây Tô Châu (Giang Tô, Trung Quốc) vừa đến Việt Nam sau hành trình hơn 2.800 km trong khoảng 6 ngày, nhanh hơn hơn 50% so với vận tải đường biển truyền thống, mở ra dư địa mới cho logistics đường sắt giữa hai nước.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu xuất phát từ ga Tây Tô Châu ngày 10/6, gồm 37 container, chở hơn 1.000 tấn hàng hóa phục vụ trực tiếp các nhà máy tại khu vực Ninh Bình, Hải Phòng và Phú Thọ. Chiều 16/6, đoàn tàu đến ga Yên Viên, Hà Nội.

Điểm khác biệt của chuyến tàu này là chuyên tuyến chạy thẳng. Trước đây, hàng hóa từ Tô Châu phải tập kết tại Nam Ninh, chờ ghép đủ đoàn mới đi qua Bằng Tường tới ga Đồng Đăng. Việc loại bỏ khâu dừng chờ, chia nhỏ ghép chuyến giúp rút ngắn hành trình thêm 2-3 ngày và giảm khoảng 10-15% chi phí logistics so với trước kia.

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Hình ảnh tàu chuyên tuyến đầu tiên từ Tô Châu đến Hà Nội đang đỗ tại ga Yên Viên. Ảnh: Lộc Liên.

Ông Quách Bá Đình - Giám đốc bộ phận logistics Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam - cho hay: "Công ty chúng tôi ở gần Cảng Hải Phòng, nếu vận chuyển bằng đường biển phải mất khoảng 10 ngày để nhận hàng. Với tuyến đường sắt Tô Châu, thời gian chỉ còn 6 ngày, giúp chúng tôi nhận hàng sớm hơn, có nguyên vật liệu để sản xuất sớm hơn gần cả tuần".

Trước đó, chuyến tàu hàng liên vận Trung Á hành trình Tây Ninh, Thanh Hải, Trung Quốc tới TP. Đồng Nai chở gần 1.000 tấn hàng hóa chính thức cập ga Trảng Bom vào tối 6/6. Đây là lần đầu tiên khai thác một chuyến tàu hàng quốc tế từ Trung Quốc chạy thẳng tới Đồng Nai mà không cần dừng chờ làm thủ tục ở biên giới, giúp hành trình 4.000 km chỉ còn gần 1 tuần.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ phát triển ba tuyến đường sắt kết nối liên vận quốc tế gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Các tuyến này được định hướng xây dựng theo khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa đồng bộ với hệ thống đường sắt Trung Quốc và châu Âu, tạo nền tảng để hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới logistics Á - Âu.

Lộc Liên
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