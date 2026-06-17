Petrovietnam trao quyết định giao nhiệm vụ Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam; đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Lê Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam; đồng chí Đỗ Chí Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam; cùng lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị thành viên của Tập đoàn và tập thể cán bộ, người lao động VPI tại hai điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường trao quyết định cho TS. Nguyễn Văn Tư giữ chức Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Petrovietnam, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường chúc mừng TS. Nguyễn Văn Tư được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đồng chí, là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực đã trải qua nhiều vị trí công tác từ quản lý nhà nước đến công tác chuyên môn tại Petrovietnam, VPI.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Tư

Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và yêu cầu đổi mới sáng tạo ngày càng cao, VPI cần tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị nghiên cứu khoa học nòng cốt của Petrovietnam, chủ động tìm kiếm các cơ hội nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ có giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các bài toán sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng Tân Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam Nguyễn Văn Tư

Đồng chí Lê Mạnh Cường cho rằng VPI cần phát huy vai trò kết nối giữa các đơn vị để đào tạo đúng người, đúng việc, phù hợp với nhu cầu cần đáp ứng của đơn vị, Tập đoàn; lan tỏa các kết quả nghiên cứu trong toàn hệ sinh thái Petrovietnam, tránh trùng lặp nguồn lực, đồng thời nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần tăng trưởng sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia và người lao động VPI sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng TS. Nguyễn Văn Tư hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng VPI trở thành trung tâm nghiên cứu, tư vấn và đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS. Nguyễn Văn Tư bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban lãnh đạo Petrovietnam đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm trong bối cảnh ngành công nghiệp năng lượng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới.

T.S Nguyễn Văn Tư nhấn mạnh, trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, VPI đã khẳng định vị thế là đơn vị nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí. Những thành tựu đó được tạo dựng từ trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu, chuyên gia và người lao động VPI. Trên cương vị mới, đồng chí cam kết cùng tập thể lãnh đạo Viện kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của Petrovietnam trong giai đoạn mới.

Theo đó, VPI sẽ tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục đổi mới tổ chức và quản trị theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu chất lượng cao; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực nghiên cứu cốt lõi, chiến lược, có khả năng tạo giá trị thực tiễn và phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Các đại biểu chúc mừng Tân Viện trưởng Viện Dầu khí Nguyễn Văn Tư

TS. Nguyễn Văn Tư cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo và người lao động VPI tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực cốt lõi của ngành dầu khí, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo và công nghiệp năng lượng.

Bên cạnh đó, VPI sẽ tập trung thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, tăng cường gắn kết giữa hoạt động khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn của đơn vị, Tập đoàn, lấy hiệu quả và giá trị mang lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh làm thước đo cho chất lượng nghiên cứu. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của VPI là trung tâm tri thức, tư vấn chiến lược, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của Petrovietnam, góp phần giải quyết các bài toán lớn về dầu khí, năng lượng, chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

Tân Viện trưởng VPI cam kết sẽ nỗ lực cùng tập thể cán bộ, chuyên gia và người lao động Viện phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển Petrovietnam trong giai đoạn mới.