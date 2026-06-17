Automech khánh thành nhà máy sản xuất số 2: dấu mốc mới trong hành trình thúc đẩy nội địa hóa linh kiện cơ khí

Ngày 15/06/2026, Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automech chính thức tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất số 2 tại Cụm Công nghiệp Việt Nhật. Sự kiện đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng năng lực sản xuất của Automech, đồng thời thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cùng đông đảo khách hàng, đối tác và doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, công nghiệp hỗ trợ. Sự hiện diện của các đại biểu thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền đối với hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.

Việc đưa Nhà máy số 2 vào vận hành không chỉ giúp Automech gia tăng năng lực sản xuất linh kiện cơ khí, phụ tùng ô tô, xe máy, xe điện và linh kiện gia dụng, mà còn góp phần thúc đẩy mục tiêu nội địa hóa trong ngành công nghiệp chế tạo. Từ nền tảng sản xuất linh kiện, Automech kỳ vọng sẽ từng bước kéo theo sự phát triển đồng bộ của các lĩnh vực liên quan như khuôn mẫu, đồ gá, thiết kế sản phẩm, chế tạo máy, tự động hóa và các dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Đại diện Ban lãnh đạo cắt băng khánh thành

Từ nhà máy số 1 đến khát vọng mở rộng năng lực sản xuất

Trước khi đầu tư Nhà máy sản xuất số 2, Automech đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, giải pháp cơ khí, tự động hóa và dây chuyền sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam.

Trong quá trình đồng hành cùng khách hàng, Automech nhận thấy nhu cầu về nguồn cung linh kiện, chi tiết cơ khí và cụm sản phẩm chất lượng cao được sản xuất ngay tại Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, trong các ngành như ô tô, xe máy, xe điện, gia dụng và công nghiệp phụ trợ, việc chủ động được nguồn cung trong nước không chỉ giúp rút ngắn thời gian giao hàng, tối ưu chi phí, mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.

Từ nhu cầu thực tiễn đó, Automech từng bước chuyển dịch từ vai trò nhà cung cấp thiết bị và giải pháp sang trực tiếp tham gia sản xuất. Năm 2023, Nhà máy sản xuất số 1 của Automech tại Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của doanh nghiệp.

Với hệ thống máy móc hiện đại cùng đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, Nhà máy số 1 đã từng bước làm chủ các công đoạn sản xuất khuôn mẫu, đồ gá, máy tự động, cụm chi tiết cơ khí và các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp ô tô, xe máy và công nghiệp phụ trợ.

Sau gần ba năm vận hành, Nhà máy số 1 không chỉ giúp Automech nâng cao năng lực sản xuất nội bộ mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp tham gia vào nhiều dự án quy mô cho các khách hàng như Vinfast, Kim Long Motor – Huế, SYV, khách hàng FDI Hàn Quốc và nhiều đối tác trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng để Automech từng bước khẳng định năng lực của một doanh nghiệp cơ khí Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản xuất hiện đại.

Nhà máy sản xuất Automech số 1

Động lực cho sự ra đời của nhà máy số 2

Thành công từ Nhà máy số 1 cùng nhu cầu mở rộng sản xuất ngày càng lớn từ thị trường và mong muốn thu hút nhiều hơn cơ hội nội địa hóa linh kiện đã trở thành động lực để Automech tiếp tục đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất số 2.

Bên cạnh yếu tố thị trường, những chủ trương của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp cơ khí trong nước mạnh dạn đầu tư chiều sâu. Sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để Automech đẩy nhanh tiến độ đầu tư và sớm đưa nhà máy vào vận hành.

Theo đại diện Ban lãnh đạo Automech: “Nhà máy số 2 không chỉ là sự mở rộng về quy mô sản xuất, mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cung ứng, tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện cơ khí và chuẩn bị cho mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong những năm tới.”

Ban lãnh đạo Automech chia sẻ cảm nghĩ

Được khởi công từ cuối năm 2025, Nhà máy sản xuất số 2 đã hoàn thành và đưa vào vận hành sau khoảng 5 tháng xây dựng, được thiết kế với diện tích sử dụng hơn 10.000m2. Trong suốt quá trình triển khai, dự án được kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Việc hoàn thành công trình trong thời gian ngắn không chỉ thể hiện quyết tâm đầu tư của doanh nghiệp mà còn cho thấy năng lực tổ chức, quản lý và triển khai dự án của đội ngũ Automech.

Đầu tư bài bản cho sản xuất công nghiệp hỗ trợ

Nhà máy sản xuất số 2 được định hướng trở thành trung tâm sản xuất các chi tiết dập, linh kiện kim loại và cụm chi tiết phục vụ ngành ô tô, xe máy, xe điện, gia dụng và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Các hạng mục sản xuất chính tại nhà máy bao gồm:

• Dập kim loại tấm đến từ thương hiệu Yadon

• Gia công và tổ hợp chi tiết với các trạm hàn spot trạm hàn Mig/Mag tự động

• Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, xe điện

• Sản xuất linh kiện gia dụng

• Sản xuất cụm chi tiết cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp phụ trợ

Không chỉ đầu tư vào hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất, Automech còn chú trọng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quy trình vận hành, tiêu chuẩn kiểm soát sản xuất và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đây là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng trong nước, doanh nghiệp FDI và các tập đoàn sản xuất quốc tế.

Đặc biệt, việc phát triển năng lực sản xuất linh kiện trong nước không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm cuối cùng. Đằng sau mỗi chi tiết cơ khí là cả một hệ sinh thái công nghiệp gồm thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn, chế tạo khuôn mẫu, gia công chính xác, chế tạo máy, tự động hóa, kiểm tra chất lượng và quản lý sản xuất. Đây cũng chính là chuỗi giá trị mà Automech đang từng bước xây dựng và làm chủ.

Dây chuyền dập tự động tại nhà máy số 2

Thúc đẩy nội địa hóa linh kiện cơ khí và chuỗi cung ứng trong nước

Trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến quan trọng của nhiều tập đoàn sản xuất toàn cầu, nhu cầu phát triển hệ sinh thái nhà cung cấp nội địa ngày càng trở nên cấp thiết. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp trong nước cần không chỉ có năng lực sản xuất, mà còn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng, tiến độ, chi phí, quản trị và khả năng cải tiến liên tục.

Không chỉ đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất của riêng mình, Automech mong muốn trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong, đóng vai trò kết nối và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cơ khí, khuôn mẫu, chế tạo máy và công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Thông qua việc đầu tư nhà máy, công nghệ, hệ thống quản trị và năng lực kỹ thuật, Automech kỳ vọng có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của khách hàng trong nước và Quốc tế, từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và sức cạnh tranh của chuỗi cung ứng Việt Nam.

Automech tin rằng quá trình nội địa hóa linh kiện cơ khí không thể được thực hiện bởi một doanh nghiệp đơn lẻ, mà cần sự tham gia của cả một hệ sinh thái gồm các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp khuôn mẫu, đơn vị thiết kế, nhà chế tạo thiết bị, nhà cung cấp vật tư và các đối tác công nghệ. Trong hệ sinh thái đó, Automech mong muốn đóng vai trò là một hạt nhân tích cực, cùng chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy năng lực sản xuất nội địa phát triển bền vững.

Đây cũng là hướng đi mà Automech đang theo đuổi: không chỉ sản xuất linh kiện, mà còn từng bước cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, cùng nhau xây dựng năng lực tổng thể từ thiết kế, chế tạo khuôn, chế tạo thiết bị, tổ chức sản xuất đến kiểm soát chất lượng. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Hướng tới tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Việc đưa Nhà máy số 2 vào hoạt động giúp Automech gia tăng năng lực đáp ứng đơn hàng, chủ động hơn trong sản xuất và mở rộng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp FDI, các nhà sản xuất lớn trong nước cũng như các tập đoàn công nghiệp toàn cầu đang đầu tư tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Automech sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị sản xuất và hoàn thiện hệ thống chất lượng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của doanh nghiệp là từng bước đưa các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ “Made in Vietnam” tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất số 2 không chỉ đánh dấu sự hoàn thiện của một công trình mới, mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Automech. Đó là hành trình của một doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế bằng năng lực sản xuất, công nghệ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn ra thế giới.

Với Nhà máy số 2, Automech tiếp tục đặt thêm một nền móng quan trọng cho mục tiêu dài hạn: góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vững mạnh hơn, chủ động hơn và có năng lực cạnh tranh cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.