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Lộ diện doanh nghiệp chia cổ tức lớn nhất lịch sử

Duy Quang

TPO - Công ty CP Vinhomes sẽ chi gần 25.000 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền và phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới để chia cổ tức cho cổ đông.

Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) cho biết ngày 30/6 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.000 đồng.

Với 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 25.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) - công ty mẹ của Vinhomes - đang sở hữu 72% cổ phần VHM sẽ nhận về 18.000 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý III năm nay.

Vinhomes cũng dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới để nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II, quý III.

Như vậy, đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về số tiền chi trả và lượng cổ phiếu phát hành.

Vinhomes chia cổ tức kỷ lục khi vừa quyết định dừng mở rộng quỹ đất mới để tập trung tạo giá trị gia tăng. Ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinhomes - cho biết, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, VHM quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam.

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Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất mới để tập trung tạo giá trị gia tăng.

Quyết định này xuất phát từ hai lý do cơ bản. Thứ nhất, sau nhiều năm bền bỉ kiên trì hoàn tất các thủ tục pháp lý và chuẩn bị, VHM đã tích lũy được quỹ đất đủ lớn để phát triển liên tục cho 5-7 năm tới.

Thứ hai, thay vì tiếp tục tiêu hao nguồn lực cho việc tìm kiếm các dự án mới, giờ là lúc Vinhomes cần tập trung xây dựng, kinh doanh và tạo môi trường sống tốt nhất cho các dự án đang có để tạo ra giá trị gia tăng tốt nhất, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế.

Quý I năm nay, VHM ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 71.541 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 271% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng 866% so với quý 1/2025. Như vậy, công ty đã thực hiện gần 43% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 chỉ sau 1 quý.

Doanh số bán hàng quý I và doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý lần lượt đạt 81.700 tỷ đồng và 201.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 133% và 68% so cùng kỳ năm trước - chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ các dự án đại đô thị, đặc biệt là dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Ocean City và Vinhomes Hải Vân Bay.

Tính đến ngày 31/3, Vinhomes duy trì quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt gần 870.000 tỷ đồng và hơn 270.000 tỷ đồng.

Duy Quang
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