Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

TPO - Từ 15h ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Đây cũng là kỳ điều hành đầu tiên công bố giá cơ sở đối với xăng E10RON95-III theo cơ chế thí điểm mới của Chính phủ.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 18/6.

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.206 đồng/lít, còn 20.126 đồng/lít.

Đáng chú ý, đây là kỳ điều hành đầu tiên công bố giá cơ sở đối với xăng E10RON95-III theo Nghị quyết 29/2026/NQ-CP về thí điểm một số chính sách triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Giá bán lẻ tối đa của mặt hàng này được xác định ở mức 20.753 đồng/lít, cao hơn xăng E5RON92 là 627 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm mạnh nhất với 2.343 đồng/lít, còn 23.534 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.928 đồng/kg, xuống 16.680 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh.

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá lần này diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu thành phẩm thế giới giảm đáng kể. Bình quân giữa hai kỳ điều hành, giá xăng RON92 giảm 7,28%, dầu diesel giảm 12,87% và dầu mazut giảm 14,7%.

Giá nhiên liệu quốc tế hạ nhiệt sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt xung đột, mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz và Iran nối lại xuất khẩu dầu thô. Bên cạnh đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tiếp tục cảnh báo nguy cơ dư cung dầu trong thời gian tới khi nhu cầu thấp hơn nguồn cung.

Cũng trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách tạm ứng 200 đồng/lít đối với xăng sinh học, 800 đồng/lít đối với dầu diesel và 650 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng này.

Theo Bộ Công Thương, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế, phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường khi cần thiết.