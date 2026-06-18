Lý do cổ phiếu 'họ Vin' tăng mạnh

TPO - Kế hoạch chi gần 25.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt của Vinhomes - được xem là lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam - đã kích hoạt làn sóng tăng giá mạnh ở nhóm cổ phiếu "họ Vin". Trong phiên giao dịch hôm nay (18/6), VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng trần, trở thành lực kéo chính đưa VN-Index vượt mốc 1.830 điểm dù phần lớn cổ phiếu trên sàn giảm giá.

Vinhomes vừa công bố kế hoạch chi gần 25.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Quy mô chi trả được cho là lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam. Thông tin lập tức tạo cú hích mạnh cho nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup trong phiên hôm nay.

Thông tin chia cổ tức quy mô lớn đã ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực lên nhóm cổ phiếu liên quan. Trong phiên sáng, cổ phiếu VHM tăng hết biên độ 6,96%, lên mức 144.400 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VRE cũng diễn biến tương tự khi tăng kịch trần lên 30.100 đồng/cổ phiếu. VIC của Vingroup cũng tăng trần lên 205.400 đồng/cổ phiếu. Riêng VIC đóng góp hơn 22 điểm vào mức tăng của chỉ số chung trong phiên giao dịch. VPL cũng tăng gần 2%.

Riêng VIC đóng góp hơn 22 điểm cho chỉ số chính.

Tổng cộng, nhóm này đóng góp hơn 30 điểm cho chỉ số chung, cũng là động lực góp phần nâng đỡ thị trường. VN-Index tăng hơn 24 điểm (1,34%) lên 1.830 điểm. dù HoSE ngập trong sắc đỏ, hơn 200 cổ phiếu giảm giá, gấp hơn 2 lần số mã tăng. Tình trạng tương tự ghi nhận trong rổ VN30, 18/30 mã giảm.

Sắc đỏ lan rộng trong nhóm ngân hàng, mức giảm phổ biến quanh 1% với SHB, TPB, VPB, VIB, HDB… Trong khi đó, VBB ngược dòng tăng vọt 5,8% sau thông tin được được chấp thuận niêm yết trên sàn HoSE. Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định chấp thuận niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank).

Đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận cho VietBank tăng vốn điều lệ lên 15.548 tỷ đồng. Theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông 2026 thông qua, ngân hàng dự kiến tăng thêm 4.779 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua 3 đợt. Trên sàn UPCoM, cổ phiếu VBB khép lại phiên hôm nay ở mức 14.700 đồng/đơn vị.

Thanh khoản tiếp tục sụt giảm, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 17.400 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng trên 1.870 tỷ đồng, tập trung vào FPT, VHM, TCB, VCB…