Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội mở bán hàng trăm căn hộ NƠXH giá dưới 1 tỷ đồng/căn

Đình Phong

TPO - Hàng trăm căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua từ cuối tháng 6 này, trong đó nhiều căn hộ có giá dưới 1 tỷ đồng.

Sở Xây dựng Hà Nội mới đây công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua NƠXH tại một số dự án trên địa bàn từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8.

Theo đó, đợt mở bán này gồm các căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm tại dự án NƠXH Phú Lãm và Hope Residences. Cùng với đó, là những căn hộ mới đủ điều kiện đưa ra thị trường tại khu NƠXH thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.

te1bb95ng-quan-khu-shope-house-hope-residences-phc3bac-c490e1bb93n-172105-1746436918371974564026.jpg
Dự án Hope Residences (phường Phúc Lợi) chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ mua 45 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm.

Trong số các dự án được mở bán, dự án NƠXH Phú Lãm do Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư có mức giá thấp nhất, khoảng 13,62 triệu đồng/m2, chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.

Dự án gồm 5 tòa nhà cao 18 tầng với tổng cộng 1.534 căn hộ. Đợt này, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ mua 98 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm.

Người dân có thể nộp hồ sơ từ ngày 25/6 đến hết ngày 14/8. Dự kiến hợp đồng mua bán được ký trong tháng 9 và người mua nhận bàn giao căn hộ ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Tại dự án Hope Residences (phường Phúc Lợi), Công ty cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng tiếp nhận hồ sơ mua 45 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm với giá bán hơn 16 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/6 đến ngày 14/8. Dự án này gồm 5 tòa nhà cao 21 tầng nổi và 2 tầng hầm với hơn 1.500 căn hộ.

Khu NƠXH tại các ô đất CT-05 và CT-06 thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (xã Quang Minh) cũng mở bán dịp này.

Tại tòa CT-05, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) mở bán 89 căn hộ diện tích từ 56m2 đến 68m2 với giá khoảng 14,6 triệu đồng/m2. Như vậy, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 820 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất có giá gần 1 tỷ đồng.

Tương tự, tòa CT-06 cũng có 89 căn hộ được đưa ra thị trường với giá khoảng 14,52 triệu đồng/m2. Giá trị các căn hộ dao động từ khoảng 820 triệu đồng đến gần 998 triệu đồng.

Người dân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án này có thể nộp hồ sơ từ ngày 29/6 đến ngày 12/8. Theo kế hoạch, hợp đồng mua bán sẽ được ký trong tháng 11. Các căn hộ tại CT-05 dự kiến bàn giao trong quý I/2027, còn CT-06 hoàn thành vào quý IV/2027.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng UBND TP Hà Nội mới đây, hiện toàn thành phố có 57 dự án đầu tư xây dựng NƠXH. Trong đó, NƠXH phục vụ lực lượng vũ trang gồm 9 dự án (7 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng và 2 dự án đang hoàn thiện các thủ tục liên quan quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và hồ sơ pháp lý).

Đối với nhóm NƠXH khác gồm 48 dự án, hiện có 6 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; 30 dự án đang triển khai; 8 dự án chưa giải phóng mặt bằng do đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, quy hoạch và hồ sơ pháp lý liên quan; còn 4 dự án chưa cập nhật thông tin cụ thể.

Đình Phong
#Bất động sản #nhà ở xã hội #chủ đầu tư #nhà giá rẻ #chung cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe