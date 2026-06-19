Khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang

Ngày 19/6, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại khu đất HHO-35, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Chính sách nhà ở Bộ Quốc Phòng.

Phối cảnh Dự án nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Nam Nha Trang.

Đây là dự án nhà ở xã hội trọng điểm dành cho lực lượng vũ trang, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở KVG làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 4.960 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên khu đất rộng hơn 21.487 m² tại phường Nam Nha Trang, có kết nối trực tiếp với đường Võ Nguyên Giáp và hệ thống hạ tầng đồng bộ của Khu đô thị Mỹ Gia. Quy mô công trình gồm 5 tòa nhà cao 34 tầng và 1 tầng hầm, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 318.520 m².

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 2.776 căn hộ, trong đó có 2.221 căn dành cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội và 555 căn hộ thương mại. Bên cạnh các khối nhà ở, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống tiện ích gồm trung tâm thương mại, nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu cây xanh, sân chơi trẻ em, vườn dưỡng sinh, sân thể thao đa năng, trạm sạc xe điện cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan hiện đại. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2028.