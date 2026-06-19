Chi hơn 16.300 tỷ đồng xóa hai khu 'nhà hộp diêm' ở trung tâm TPHCM

TPO - Sau nhiều năm tồn tại trong tình trạng nhà cửa xuống cấp, hẻm nhỏ chằng chịt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ, hai khu dân cư lâu đời Mã Lạng và Chợ Gà - Gạo ở trung tâm TPHCM sắp được chỉnh trang toàn diện.

Chiều 19/6, tại kỳ họp thứ ba, các đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và Chợ Gà - Gạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm tại khu vực trung tâm, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 16.369 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Xóa những "điểm nghẽn" dân sinh tồn tại nhiều năm

Theo tờ trình của UBND TPHCM, khu Mã Lạng nằm giữa các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh và Trần Đình Xu, từ lâu được xem là một trong những khu dân cư đông đúc bậc nhất khu vực trung tâm TPHCM.

Qua nhiều năm hình thành và phát triển, phần lớn nhà ở trong khu vực đã xuống cấp, diện tích nhỏ hẹp, xây dựng san sát nhau. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và các công trình công cộng không còn đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đáng lo ngại hơn, phần lớn các tuyến hẻm tại đây có lộ giới rất nhỏ, khiến xe chữa cháy, xe cứu hộ khó tiếp cận khi xảy ra sự cố.

Theo khảo sát sơ bộ, dự án ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà đất với 1.459 hộ dân, tương đương gần 4.700 nhân khẩu tại các khu phố 6, 7, 8 và 9 của phường Cầu Ông Lãnh.

Nằm lọt thỏm trong khu chợ Gà - Gạo có những căn nhà tí hon chỉ khoảng 4m2. Ảnh: Duy Anh

Trong khi đó, khu Chợ Gà - Gạo nằm giữa các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin cũng đang đối mặt nhiều bất cập tương tự.

Khu dân cư lâu đời này có hệ thống giao thông nội bộ chật hẹp, nhà cửa cũ kỹ, nhiều công trình xuống cấp. Điều kiện phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm khi xảy ra sự cố được đánh giá chưa bảo đảm yêu cầu an toàn.

Thống kê sơ bộ cho thấy khu vực có khoảng 252 căn nhà thuộc phạm vi dự án, ảnh hưởng đến 192 hộ dân với hơn 740 nhân khẩu.

Theo UBND TPHCM, việc chỉnh trang hai khu vực này không chỉ nhằm cải thiện cảnh quan đô thị mà còn giải quyết những vấn đề dân sinh cấp bách đã tồn tại nhiều năm như quá tải hạ tầng, nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường và chất lượng sống thấp của người dân.

Xây hơn 2.100 căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội

Điểm đáng chú ý của dự án là định hướng tái định cư ngay tại chỗ cho người dân bị ảnh hưởng.

Tại khu Mã Lạng, thành phố dự kiến xây dựng khu chung cư cao khoảng 38 tầng với khoảng 1.400 căn hộ thuộc quỹ nhà ở xã hội và tái định cư. Ngoài ra còn có khoảng 93 căn nhà ở thấp tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trường học liên cấp và các công trình phục vụ cộng đồng.

Tại khu Chợ Gà - Gạo, dự án sẽ xây dựng khu chung cư cao khoảng 35 tầng với khoảng 760 căn hộ phục vụ tái định cư.

Khu vực chợ Gà - Gạo. Ảnh tư liệu: Duy Anh

Theo UBND TPHCM, mục tiêu của dự án không phải phát triển bất động sản thương mại mà ưu tiên ổn định chỗ ở, tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân sau khi di dời.

Các khu tái định cư mới sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giúp người dân được tiếp cận môi trường sống văn minh, an toàn hơn so với hiện trạng hiện nay.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai từ tháng 8/2026 đến tháng 8/2027. Việc xây dựng dự kiến thực hiện từ cuối năm 2026 đến năm 2028 và đưa công trình vào sử dụng trong giai đoạn 2028 - 2029.

UBND TPHCM cho biết dự án cũng phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Quan trọng hơn, đây được xem là dự án mang đậm tính dân sinh khi hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện ở, bảo đảm an toàn cho người dân và từng bước thay đổi diện mạo những khu dân cư đã xuống cấp giữa lòng thành phố.