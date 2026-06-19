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Xã hội

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thi hành kỷ luật cán bộ

Tiền Lê

TPO - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Cao Minh Thi (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030) và bà Đặng Thị Tuyết Nhung (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Ngày 19/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 18 để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Cao Minh Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (trước sáp nhập).

UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Đặng Thị Tuyết Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030, nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2016 - 2021, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (trước sáp nhập).

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai cũng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Nguyên Đính - Đảng viên Chi bộ Khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, nguyên công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (trước sáp nhập) về trách nhiệm có liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 24 ngày 24/4/2026 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (trước sáp nhập) và các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Quy Nhơn Tây).

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các ông Cao Minh Thi, bà Đặng Thị Tuyết Nhung, Đỗ Nguyên Đính đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đất đai, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Cao Minh Thi, bà Đặng Thị Tuyết Nhung, ông Đỗ Nguyên Đính bằng hình thức cảnh cáo.

Tiền Lê
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