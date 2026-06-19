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Pháp luật

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Người phụ nữ chửi bới, hành hung cán bộ công an là ai?

Thanh Hiếu

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mạc Thị Thùy Linh (SN 1996, trú tại xã Nam An Phụ, Hải Phòng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Liên quan đến đoạn clip người phụ nữ có hành vi hành hung chiến sĩ công an phường Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) khiến dư luận xôn xao, ngày 19/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mạc Thị Thùy Linh (SN 1996, trú tại xã Nam An Phụ, Hải Phòng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 17h28p, ngày 17/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường Lý Nam Đế (phường Phổ Yên), Tổ công tác Cảnh sát trật tự của Công an phường Phổ Yên phát hiện 1 xe mô tô do Trần Việt Tiến (SN 2003, trú tại xã Nam Sách, TP. Hải Phòng) điều khiển chở Mạc Thị Thùy Linh vi phạm giao thông nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

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Đối tượng Linh có hành vi chống người thi hành công vụ

Trong quá trình làm việc, Linh có lời lẽ thách thức cán bộ Công an phường. Thậm chí, đối tượng còn nhiều lần xô đẩy mạnh khiến một cán bộ trong Tổ công tác ngã xuống mặt đường.

Tổ công tác đã tiến hành đưa Tiến và Linh vào trụ sở Hạt kiểm lâm Phổ Yên cũ để làm việc. Tuy nhiên, Linh không chấp hành và đi ra giữa đường, đứng chặn đầu một chiếc xe ô tô tải đang di chuyển theo hướng Vạn Xuân - Quốc lộ 3 gây ách tắc giao thông. Thấy tình huống nguy hiểm, Tổ công tác tiến hành khống chế Linh.

Quá trình khống chế, Linh đã cắn vào bắp tay một cán bộ công an. Tiếp đó, tại phòng làm việc của Hạt kiểm lâm, Linh liên tục có hành vi chửi bới, nhổ nước bọt; đồng thời dùng vũ lực tấn công gây thương tích cho cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác.

Nhận thấy Linh có hành vi chống người thi hành công vụ, Tổ công tác Công an phường Phổ Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Linh, sau đó bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra, Linh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Được biết, đối tượng Linh từng có 01 tiền án năm 2016 về tội “Môi giới mại dâm”, bị TAND quận Hai Bà Trưng cũ (Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù giam.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xử lý.

Như Tiền Phong đã thông tin, tối 18/6, mạng xã hội xôn xao với clip người phụ nữ có hành vi chửi bới, hành hung chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ.

Trong clip, một người phụ nữ có hành vi xô đẩy, chửi bới các chiến sĩ công an. Một nam giới được cho là người thân của người phụ nữ liên tục ngăn cản, khuyên can người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ không dừng lại, thậm chí còn có hành vi tát, đá vào một chiến sĩ công an.

Giải thích, khuyên can không được, các chiến sĩ công an đã phải khống chế người phụ nữ.

Thanh Hiếu
#Hành hung #Công an Thái Nguyên #Chửi bới

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