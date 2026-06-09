Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh.

Theo đó, chiều 9/6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã miễn nhiệm 2 ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Văn Tạo - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và ông Đinh Đức Cảnh - nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Ông Tạo và ông Cảnh chuyển công tác.

1.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ủy viên UBND tỉnh.

Đồng thời, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh. Các đại biểu nhất trí bầu ông Văn Khắc Thành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và ông Hồ Nguyên Hồng- Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh làm ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh xem xét 12 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, như nghị quyết về việc bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách tỉnh trong cân đối; nghị quyết về bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh…

Nguyễn Thắng
#Bổ sung ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh #Kỳ họp HĐND Bắc Ninh khóa XX #Phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe