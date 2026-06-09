Bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, chiều 9/6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã miễn nhiệm 2 ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Văn Tạo - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và ông Đinh Đức Cảnh - nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Ông Tạo và ông Cảnh chuyển công tác.
Đồng thời, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh. Các đại biểu nhất trí bầu ông Văn Khắc Thành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và ông Hồ Nguyên Hồng- Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh làm ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh xem xét 12 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, như nghị quyết về việc bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách tỉnh trong cân đối; nghị quyết về bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh…