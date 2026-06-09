Bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, chiều 9/6, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã miễn nhiệm 2 ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Văn Tạo - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và ông Đinh Đức Cảnh - nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Ông Tạo và ông Cảnh chuyển công tác.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ủy viên UBND tỉnh.

Đồng thời, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh. Các đại biểu nhất trí bầu ông Văn Khắc Thành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và ông Hồ Nguyên Hồng- Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh làm ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh xem xét 12 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, như nghị quyết về việc bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách tỉnh trong cân đối; nghị quyết về bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh…