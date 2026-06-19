Từ xã thành phường người dân được hưởng lợi gì?

TPO - Việc hơn 99,48% hộ dân tại 10 xã thuộc TP. Đà Nẵng đồng ý với chủ trương thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã cho thấy sự đồng thuận rất lớn của người dân đối với chủ trương cải cách hành chính này, đồng thời mở ra kỳ vọng về một diện mạo đô thị mới, hiện đại hơn và chất lượng sống tốt hơn.

Đồng thuận cao vì nhìn thấy cơ hội phát triển

Ngày 18/6, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã nhận được sự đồng thuận rất cao với 108.038/108.599 hộ tham gia lấy ý kiến đồng ý (đạt 99,48%).

Các xã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân gồm: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Điện Bàn Tây, Núi Thành, Tam Anh, Đại Lộc, Nam Phước, Chiên Đàn và Thăng Bình.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, mục tiêu của việc tổ chức lấy ý kiến là tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Với kết quả lấy ý kiến đạt tỷ lệ đồng thuận cao trên 99%, thành phố có thêm cơ sở thực tiễn quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định. Kết quả này cũng cho thấy người dân đã nhìn thấy những lợi ích cụ thể từ quá trình chuyển đổi đơn vị hành chính.

Thực tế tại Đà Nẵng cho thấy, trong những năm qua, không ít xã sau khi lên phường đã có tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, mật độ dân cư ngày càng tăng, các hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển mạnh. Trong khi đó, mô hình quản lý cấp xã dần bộc lộ những giới hạn nhất định trước yêu cầu phát triển mới.

Trung tâm xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng (Ảnh: Khải Khiêm)

Người dân tại xã Điện Bàn Tây cho biết, họ hoàn toàn ủng hộ chủ trương thành lập phường. Việc lên phường sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để địa phương thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng và phục vụ người dân tốt hơn. Người dân kỳ vọng vào sự phát triển nhanh hơn, văn minh hơn và cơ hội việc làm nhiều hơn cho con em địa phương.

Theo Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây Lê Văn Quang, kết quả lấy ý kiến cho thấy đại đa số người dân đã nghiên cứu kỹ chủ trương và nhận thấy đây là bước đi phù hợp với thực tiễn phát triển hiện nay. Qua rà soát, xã Điện Bàn Tây đã đủ các tiêu chí lên phường. Khi địa phương chuyển sang mô hình phường, công tác quy hoạch, quản lý đô thị và đầu tư hạ tầng sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn.

"Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu trở thành đô thị lớn, trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung. Trong tiến trình đó, việc mở rộng không gian đô thị, hình thành các phường mới là yêu cầu khách quan và tất yếu. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển mà còn là chủ thể đồng hành, trực tiếp góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh của thành phố", ông Quang chia sẻ.

Từ xã lên phường không chỉ là đổi cái tên

Điều người dân quan tâm nhất không phải là địa danh hành chính thay đổi ra sao, mà là cuộc sống của họ sẽ tốt lên như thế nào sau khi xã trở thành phường.

Khác với xã, đơn vị hành chính chủ yếu gắn với khu vực nông thôn, thì phường là đơn vị hành chính thuộc khu vực đô thị. Khi trở thành phường, địa phương sẽ phải đáp ứng những tiêu chí cao hơn về hạ tầng, giao thông, cảnh quan môi trường, trường học, cơ sở y tế, các tiện ích...

Chủ tịch UBND xã Đại Lộc Lê Đỗ Tuấn Khương cho rằng, việc chuyển đổi từ xã lên phường không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị mà còn tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực đầu tư. Đây sẽ là tiền đề để địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải thiện đời sống người dân.

“Tất nhiên, từ xã lên phường không thể ngay lập tức thay đổi mọi thứ trong một sớm một chiều. Nhưng đây là nền tảng rất quan trọng để chính quyền Đại Lộc đầu tư bài bản hơn, quản lý hiệu quả hơn và tạo ra không gian phát triển mới cho địa phương”, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc chia sẻ.

Người dân xã Đại Lộc kỳ vọng sau khi lên phường các hoạt động thương mại, dịch vụ sẽ phát triển mạnh hơn, tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương

Ông Lê Tường Vỹ, Giám đốc Công ty CP Taxi xanh Đà Nẵng hoạt động trên địa bàn xã Đại Lộc cho biết, điều ông mong đợi nhất là môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi. Ông Vỹ cho rằng, khi địa phương trở thành phường, các hoạt động thương mại, dịch vụ sẽ phát triển mạnh hơn, dân cư tăng lên, từ đó tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh như ông mở rộng hoạt động.

Con số 99,48% hộ dân đồng ý vì thế không chỉ phản ánh sự đồng thuận với một quyết định hành chính. Đó còn là sự gửi gắm niềm tin của người dân vào một tương lai phát triển năng động hơn, văn minh hơn.

Khi người dân nhìn thấy lợi ích thiết thực cho cuộc sống của mình, sự đồng thuận cao là điều hoàn toàn dễ hiểu. Và đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của quá trình từ xã lên phường, không phải thay đổi tấm biển tên ở trụ sở hành chính, mà là nâng tầm chất lượng sống của người dân và tạo động lực mới cho phát triển đô thị.