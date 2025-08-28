Diễn biến vụ loạt mồ mả bị cắm cọc tại Huế

TPO - Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế vừa chính thức lên tiếng sau vụ việc hàng loạt mồ mả tại khu vực sau lưng chùa Thiên Mụ (phường Kim Long, Huế) bị cắm cọc đánh số lên “tâm mộ” trong quá trình kiểm đếm, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2), gây bức xúc cho người dân, dư luận.

Sáng 28/8, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế chính thức thông tin về vụ việc hàng loạt mồ mả tại khu vực sau lưng chùa Thiên Mụ (phường Kim Long, Huế) bị cắm cọc gỗ có đánh số thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) do đơn vị triển khai, giải phóng mặt bằng.

Nhiều mồ mả sau chùa Thiên Mụ (Huế) được người dân phát hiện bị cắm cọc thẳng vào phần trung tâm mộ.

Theo đó, dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) được UBND tỉnh (nay là TP Huế) phê duyệt cuối năm 2024. Dự án nhằm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại 16 khu vực di tích, trong đó có khu vực chùa Thiên Mụ. Trên cơ sở mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi sáp nhập các đơn vị, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 được UBND TP Huế giao làm chủ đầu tư.

Ngày 23/5, UBND quận Phú Xuân ban hành thông báo về việc thu hồi đất tại khu vực sau lưng chùa Thiên Mụ để triển khai dự án. Sau đó, Ban QLDA phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cắm thẻ mộ nhằm thống kê, kiểm đếm số lượng mồ mả bị ảnh hưởng. Qua rà soát, có khoảng 750 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án.

Sự việc khiến dư luận bức xúc.

Ngày 21/8, Ban QLDA ban hành thông báo về việc đăng ký, kê khai mồ mả, gửi đến UBND phường Kim Long để niêm yết công khai. Thời gian kê khai được ấn định đến hết 29/8/2025.

Vào chiều 27/8, Ban QLDA nhận được phản ánh liên quan đến việc một số thẻ mộ được cắm ở vị trí chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ngay sau đó, lãnh đạo Ban QLDA đã trao đổi với UBND phường Kim Long để xử lý. Cùng ngày, đơn vị đã hoàn tất việc rà soát và khắc phục toàn bộ, tổng cộng có 25 thẻ mộ được điều chỉnh lại vị trí trên tổng số khoảng 750 ngôi mộ.

Hiện trạng khắc phục, nhổ bỏ cọc gỗ cắm trực tiếp lên phần mộ sau khi báo chí, dư luận lên tiếng.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng mộ chí là nơi linh thiêng, gắn liền với tín ngưỡng và tâm linh của người dân Huế, cần được tuyệt đối tôn trọng. Ban QLDA xin thành thật xin lỗi vì sự sơ suất, thiếu nhạy cảm đã để xảy ra sự việc đáng tiếc này, lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế cho biết.

Cùng chiều 27/8, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế đã tổ chức họp rà soát, nhắc nhở cán bộ, nhân viên, đồng thời chấn chỉnh công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến di dời mồ mả. Đơn vị cam kết hết sức thận trọng, rút kinh nghiệm sâu sắc và không để sự việc tái diễn.

Trước đó, như tin đã đưa, thời gian đây, khi đến thăm mộ người thân tại khu nghĩa trang nhân dân sau lưng chùa Thiên Mụ (phường Kim Long, TP Huế), nhiều người dân bất ngờ khi phát hiện mộ phần của ông bà, tổ tiên, người thân bị cắm cọc trực tiếp, trái với thuần phong mỹ tục trong ứng xử với người đã khuất.

Có nhiều vị trí mồ mả, cọc gỗ được cắm vào giữa "tâm mộ", đỉnh mộ gây bất an cho thân nhân. Người dân lo lắng cho rằng cách cắm cọc này như một dạng trấn yểm lên mộ phần người đã khuất.

Việc làm tắc trách này đã gây bức xúc dư luận tại Huế.