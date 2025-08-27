Huế: Dân bức xúc vì loạt mồ mả bị cắm cọc không rõ nguyên nhân

TPO - Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế cho biết, liên quan đến việc cắm cọc đánh dấu vị trí, số lượng mồ mả tại phường Kim Long khiến người dân bức xúc, đơn vị sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm và kiểm điểm cán bộ, nhân viên để xảy ra thiếu sót.

VIDEO: Hàng loạt ngôi mộ tại Huế bị cắm cọc khiến dân bức xúc.

Mới đây, khi đến thăm mộ người thân tại khu nghĩa trang nhân dân sau lưng chùa Thiên Mụ (phường Kim Long, TP Huế), nhiều người dân bất ngờ và bức xúc khi phát hiện mộ phần của ông bà, tổ tiên, người thân bị cắm cọc trực tiếp, trái với thuần phong mỹ tục trong ứng xử với người đã khuất.

Có nhiều vị trí mồ mả, cọc gỗ được cắm vào giữa "tâm mộ", đỉnh mộ gây bất an cho thân nhân. Người dân lo lắng cho rằng, cách cắm cọc này như một dạng trấn yểm lên mộ phần người đã khuất.

Hàng loạt ngôi mộ tại phường Kim Long bị cắm cọc gỗ có đánh số ngay trên đỉnh mộ, tâm mộ gây bức xúc và bất an cho người dân.

GS.TS Thái Kim Lan (trú tại phường Kim Long) phản ánh, khi đến thăm lăng mộ bà con trong khu vực này, bà phát hiện nhiều ngôi mộ bị “đóng cọc”. Các thẻ gỗ được ghi số rồi cắm, đóng ngay trên huyệt mộ, gây phản cảm.

Theo bà Lan, đến nay bà vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào từ cơ quan chức năng về việc di dời mồ mả phía sau chùa Thiên Mụ, trong đó có những ngôi mộ người thân đã được chôn cất gần 100 năm.

Một ngôi mộ chôn cất lâu năm bị cắm cọc ngay khu vực trung tâm phần mộ.

“Mộ chí là nơi thiêng liêng, cần có thái độ tôn nghiêm. Với người Việt nói chung và người Huế nói riêng, việc thờ cúng, kính cẩn với người đã khuất là nếp văn hóa tâm linh từ bao đời. Đóng hay cắm cọc trên mộ phần là một sự xúc phạm lớn, bất kể vì mục đích gì”, bà bức xúc.

Theo UBND phường Kim Long, khu vực nghĩa địa này nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” tại khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu.

Việc cắm cọc lên mồ mả không hề được thông báo cho người dân biết.

Ngày 15/8, UBND phường đã ban hành thông báo thu hồi hơn 29.230 m2 đất, trong đó có gần 7.990 m2 là đất nghĩa địa. Hiện việc kiểm đếm chưa hoàn tất, nên địa phương chưa thông báo cụ thể đến các hộ có mộ phần cần di dời.

Đại diện UBND phường Kim Long cho hay, địa phương chỉ làm công tác phối hợp, còn việc triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực 1 (thuộc UBND TP Huế) phụ trách.

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực 1 TP Huế nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc gây bức xúc này.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực 1 TP Huế xác nhận trong quá trình kiểm đếm mồ mả phục vụ giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án, cán bộ, nhân viên của đơn vị đã để xảy ra vụ việc.

“Ngay trong chiều nay, Ban sẽ họp rút kinh nghiệm, kiểm điểm cán bộ, nhân viên liên quan. Đồng thời, đã cho khắc phục việc cắm mốc chưa phù hợp tại khu nghĩa trang ở phường Kim Long”, vị lãnh đạo này cho hay.