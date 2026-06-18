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Vùng núi Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa lớn như trút

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ chiều tối nay (18/6) đến sáng sớm mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng, khu vực đồng bằng mưa nhỏ rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay cũng có mưa to.

Đêm qua và sáng sớm nay (18/6), vùng núi Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu các đợt mây dông từ Trung Quốc tràn xuống gây mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo từ chiều tối nay đến sáng sớm mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Do mưa lớn kéo dài, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là tại Cao Bằng và Tuyên Quang.

Thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn

Dự báo trong chiều tối và đêm 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác nhưng cường độ mưa giảm so với những ngày trước.

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Vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có nguy cơ xảy ra mưa lớn trong chiều tối nay đến sáng mai.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nền nhiệt tăng nhẹ trong hôm nay với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Ban ngày trời nắng, ít mưa, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào rải rác.

Dự báo ngày 19/6, khu vực đồng bằng tiếp tục tăng nhiệt. Từ 20/6, khu vực này có nắng nóng diện rộng. Từ 21/6, nắng nóng mở rộng ra trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 33-35 độ.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực miền Trung. Từ ngày 20/6, nắng nóng gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở khu vực này.

Tây Nguyên ngày ít mưa, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #nắng nóng #thời tiết miền Bắc #thời tiết miền Trung #miền Bắc mưa lớn #nắng nóng gay gắt

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