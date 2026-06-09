Sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ ưu việt để phụ nữ sinh đủ 2 con

TPO - “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất chính sách, trong đó quan tâm tới các chính sách về nhà ở, chính sách nghỉ thai sản, chính sách chăm sóc trẻ em ưu việt hơn để khuyến khích phụ nữ và các cặp vợ chồng quyết định sinh đẻ sớm và sinh đủ từ 2 con trở lên”, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết.

Chiều 9/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc họp báo. Ảnh: Thu Hà.



Theo Hội LHPN Việt Nam, đại hội được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 18/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tham dự đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước; cùng 200 đại biểu khách mời.

Tại họp báo, phóng viên Tiền Phong đặt câu hỏi về việc, trong nhiệm kỳ mới, Hội PNVN phát huy vai trò của hội như thế nào trong việc động viên, khuyến khích hội viên hội phụ nữ sinh đủ 2 con, góp phần nâng tỷ lệ sinh thay thế, đảm bảo nguồn lực lao động trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Thu Hà.



Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cho biết, hiện nay, cả nước có 13 tỉnh, thành có mức sinh thay thế dưới mức trung bình.

Theo bà Thúy, từ năm 2025, Hội đã tổ chức 2 hội thảo về các giải pháp khuyến sinh ở các địa bàn có mức sinh thấp – các đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đầu năm 2026, Hội đã ban hành nghị quyết về vấn đề chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển, trong đó, có các giải pháp cụ thể cho từng nhóm đối tượng, như với các địa bàn có mức sinh thay thế thấp thì cần làm gì để khuyến sinh; khu vực đồng bào dân tộc thiểu số thì cần làm gì để sinh con an toàn.

Hội cũng đưa nội dung liên quan đến vun đắp giá trị gia đình để nâng cao chất lượng dân số, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”. 3 an là: an toàn, an tâm, an sinh, trong đó, an tâm là làm sao để phụ nữ an tâm sinh con và sinh con an toàn.

Theo bà Thúy, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời tham mưu, đề xuất các chương trình, hoạt động, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ khuyến sinh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền. Ảnh: Thu Hà.



Trao đổi thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, hiện nay, nếu không có giải pháp nhanh, sớm và kịp thời trong việc nâng cao tỷ lệ sinh, Việt Nam có nguy cơ giống với một số quốc gia có mức sinh thay thế thấp và dân số già hóa nhanh.

Cho rằng, vấn đề nâng cao tỷ lệ sinh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, bà Hiền cho biết, với vai trò của mình, Hội LHPN Việt Nam cũng xác định, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Bà Hiền nêu, việc quyết định sinh đủ từ hai con trở lên của mỗi cặp vợ chồng phụ thuộc nhiều yếu tố như: nhà ở, thu nhập, chính sách thai sản…

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất chính sách, trong đó quan tâm tới các chính sách về nhà ở, chính sách nghỉ thai sản, chính sách chăm sóc trẻ em ưu việt hơn để khuyến khích phụ nữ và các cặp vợ chồng quyết định sinh đẻ sớm và sinh đủ từ 2 con trở lên”, bà Hiền nói.

Bà Hiền khẳng định, công tác nghiên cứu và đề xuất chính sách trong vấn đề này là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ phối hợp với Bộ Y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nam nữ thanh niên, các cặp vợ chồng sinh đủ con sớm, coi đây là trách nhiệm đối với đất nước.