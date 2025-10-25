KHÁNH HÒA: Bác sĩ gắp 5 con giòi sống ra từ ống tai bệnh nhân

TPO - Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa gắp thành công 5 con giòi sống trong tai một nữ bệnh nhân, cảnh báo giữ vệ sinh tai để tránh sự cố nguy hiểm.

Ngày 25/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, các y, bác sĩ khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện này vừa thực hiện một ca can thiệp hy hữu, gắp thành công 5 con giòi đang sống, ngọ nguậy ra khỏi ống tai một nữ bệnh nhân.

Hình ảnh những còn giòi sống ngọ nguậy trong tai bệnh nhân.

Trước đó, một nữ bệnh nhân (48 tuổi, trú tại địa phương) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kiểm tra trong tình trạng tai sưng to, liên tục chảy dịch kèm theo cơn đau dữ dội.

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng soi vào ống tai và phát hiện nhiều vật thể màu trắng đang chuyển động bên trong. Sau khi hút sạch dịch, các bác sĩ đã gắp ra khỏi tai bệnh nhân 5 con giòi sống và xác một con côn trùng đã chết, nằm sát màng nhĩ.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên giữ tai sạch, khô ráo và đi khám ngay khi có dấu hiệu đau, ngứa hay chảy dịch bất thường. Đối với người thân chăm sóc trẻ nhỏ hoặc những người không thể tự vệ sinh, việc kiểm tra và đảm bảo vệ sinh tai cần được thực hiện thường xuyên để tránh xảy ra những sự cố tương tự.