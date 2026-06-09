U19 Australia hoà U19 Campuchia theo kịch bản khó tin, U19 Việt Nam bị loại

TPO - Dẫn trước đối thủ với cách biệt 2 bàn nhưng U19 Australia bất ngờ để U19 Campuchia cầm hoà 2-2. Kết quả đẩy U19 Việt Nam vào cảnh phải chia tay giải U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Campuchia cầm hoà theo kịch bản khó tin trước U19 Australia

Không ngoài dự đoán trước đó, U19 Australia dễ dàng chiếm ưu thế ngay khi nhập cuộc khi bước vào trận đấu với U19 Campuchia. Ngay phút thứ 3, đội bóng xứ chuột túi đã có bàn vươn lên mở tỷ số. Tận dụng sự sơ hở của hàng thủ U19 Campuchia, Marcus Neill lao xuống đệm cận thành ghi bàn.

Phút 18, cách biệt được nhân đôi cho U19 Australia khi Nunes đá bồi sau tình huống đột phá của Crawford bên cánh trái. Nếu kết quả này được giữ nguyên, U19 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026.

Tuy nhiên, đây cũng là lúc diễn biến trận đấu đảo chiều theo hướng ít người có thể hình dung. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội chơi giằng co và đều tạo được cơ hội nhưng không bên nào có bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, U19 Australia chơi chùng xuống tạo điều kiện cho U19 Campuchia đẩy mạnh đội hình tấn công nhiều hơn. Phút 60, từ tình huống tấn công bên cánh phải, Sokea rẽ vào trong rồi tung cú đá bật chân hậu vệ U19 Australia đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U19 Campuchia.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi phút 82, từ quả phạt góc bên cánh trái của U19 Campuchia, hậu vệ Marinucci xử lý lỗi biến thành pha phản lưới nhà. Tỷ số 2-2 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Không chỉ để U19 Campuchia cầm hoà, U19 Australia còn rơi vào thế mất người khi tiền đạo Mac Allister nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Kết quả trận đấu khiến U19 Việt Nam mất vé vào bán kết vào tay U19 Campuchia với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.