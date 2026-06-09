VPF thuê trọng tài FIFA bắt trận play-off tranh suất dự V.League

TPO - Hai trọng tài FIFA người Singapore sẽ điều hành trận play-off tranh suất dự V.League 2026/27 giữa PVF-CAND và Bắc Ninh, theo thông tin từ Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

PVF-CAND vươn lên ở vòng cuối cùng để giành suất đá play-off, mở ra cơ hội trụ hạng V.League

Cụ thể, trọng tài Ahmad A'Qashah Bin Ahmad Al Badowe và trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari được phân công tham gia điều hành trận play-off 2025/26. Một người làm trọng tài chính, một người điều hành phòng VAR.

Ahmad A'Qashah là trọng tài FIFA từ năm 2013 và đã điều hành nhiều trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup, vòng loại Asian Cup cũng như các trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Muhammad Taqi là một trong những trọng tài hàng đầu của Singapore, trở thành trọng tài FIFA từ năm 2012 và từng làm nhiệm vụ tại AFC Asian Cup, FIFA U-17 World Cup, FIFA U-20 World Cup. Đặc biệt, ông cũng góp mặt trong đội ngũ trọng tài VAR tại FIFA World Cup 2022 ở Qatar.

Kết thúc V.League 205/26, PVF-CAND đã vươn lên ở giai đoạn cuối để giành suất tham dự trận play-off. Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại giành 24 điểm, bằng với đội cuối bảng Becamex TPHCM nhưng hơn về đối đầu. Đối thủ của PVF-CAND, đội Bắc Ninh về nhì giải hạng Nhất với 45 điểm.

Trận play-off giữa PVF-CAND và Bắc Ninh sẽ diễn ra trên sân vận động Hà Tĩnh ngày 12/6 tới.