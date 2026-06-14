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Trực tiếp Brazil vs Morocco 1-1 (H2): Morocco cũng có sự điều chỉnh nhân sự

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên

TPO - Sau khi HLV Ancelotti thực hiện 4 sự thay đổi người chỉ trong 15 phút đầu hiệp 2, tới lượt Morocco cũng thay 2 cầu thủ. Ek Khannouss và Ounahi là hai người rời sân. Talbi và El Mourabet vào sân.

report Morocco chơi chắc chắn

Phút 70: Trong hiệp hai, Morocco không đẩy cao như trước mà lùi sâu hơn, nhường thế trận cho Brazil. Tuy có nhiều bóng hơn nhưng Selecao vẫn chưa thể biến ưu thế thành bàn thắng.

substitution Morocco cũng có sự điều chỉnh nhân sự

Phút 64: Ek Khannouss và Ounahi là hai người rời sân. Talbi và El Mourabet vào sân.

substitution Brazil thay hai cầu thủ

Phút 62: Cunha và Luis Henrique vào sân. Họ thay thế Paqueta và Igor Thiago, người đã chơi không như kỳ vọng trên hàng công Selecao.

report Morocco chơi rất kỷ luật

Phút 60: Morocco đang chơi rất kỷ luật và Brazil cần sáng tạo nhiều hơn để tìm ra khoảng trống.

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report Cơ hội cho Thiago

Phút 53: Brazil thực hiện một pha ném biên nhanh khiến Riad và Diop bất ngờ. Thiago băng xuống giữa hai cầu thủ này và tung ra cú sút khiến thủ môn Bounou vất vả cản phá.

report Những diễn biến quen thuộc

Phút 50: Giống như hiệp một, Brazil thường để mất bóng dễ dàng và Morocco vẫn chơi đầy quyết tâm. Dĩ nhiên, Vinicius cũng luôn nguy hiểm bên cánh trái.

time Hiệp hai bắt đầu!

Phút 46: Sau 45 phút đầu đầy hấp dẫn, chúng ta có thể tin rằng nửa sau của trận đấu sẽ còn đáng xem hơn.

Bên phía Brazil, Casemiro được thay thế bởi Fabinho còn Danilo vào sân thay cho Ibanez.

time Hiệp một khép lại

Hai đội rời sân tạm nghỉ sau 45 phút đầy hấp dẫn, khi Morocco chơi vô cùng tự tin trước Brazil, đội bóng khá hỗn loạn nhưng lại có sẵn những ngôi sao đẳng cấp.

video Suýt chút nữa Brazil ghi bàn

Phút 45+1: Từ đường chuyền bên cánh trái, Paqueta ngả người đẹp mắt và đưa bóng hướng về góc xa cầu môn Morocco. Tiếc cho anh, thủ môn đối phương đã phản xạ kịp thời.

yellow Lại thêm cầu thủ Brazil lĩnh thẻ

Phút 40: Ibanez là người nhận thẻ vàng sau tình huống ngăn chặn pha lên bóng của Brahim Diaz.

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yellow Casemiro nhận thẻ vàng

Phút 37: Casemiro đã phải lĩnh thẻ sau tình huống phạm lỗi từ phía sau với Brahim Diaz.

goal Vinicius gỡ hòa cho Brazil

Phút 32: Đúng vào thời điểm khó khăn, Vinicius đã tỏa sáng để mang lại hy vọng cho Brazil. Ngôi sao của Real đi bóng bên cánh trái, xử lý kỹ thuật và dứt điểm chéo góc vô cùng đẳng cấp.

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report Một Brazil hỗn loạn

Phút 30: Các cầu thủ Brazil liên tục để mất bóng và tạo ra nhiều không gian để Morocco thâm nhập. Đội bóng của Ancelotti đang chơi đầy bối rối và hỗn loạn.

report Khoảnh khắc phá lưới Brazil của Saibari
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goal Morocco mở tỷ số

Phút 21: Morocco phản công và Saibari băng lên dũng mãnh, lốp bóng qua đầu thủ môn Alisson. Sau những phút đầu bị lép vế, tưởng chừng như Brazil đã lấy lại thế chủ động thì họ lại bị thủng lưới.

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report Cơ hội cho Brazil

Phút 13: Vinicius nỗ lực đi bóng và tạt vào bên trong. Đáng tiếc, Igor Thiago lại đánh đầu hụt.

report Diễn biến bất ngờ

Phút 11: Chỉ trong vòng 10 phút đầu, Morocco đã thực hiện 5 pha dứt điểm và liên tục tràn ngập phần sân Brazil. Một khởi đầu tương đối bất ngờ.

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report Morocco liên tục dứt điểm

Phút 6: Morocco đưa bóng xuống đáy biên bên cánh trái, trả ngược lại và El Aynaoui tung ra cú sút nhưng bị chặn lại. Trong vài phút, đại diện châu Phi liên tục mang đến sóng gió cho cầu môn Brazil.

report Morocco khởi đầu tốt

Phút 3: Morocco được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Bóng được treo vào trong nhưng không gây ra nhiều mối lo ngại cho Brazil. Mặc dù vậy, có thể thấy đại diện châu Phi đang khởi đầu khá tốt.

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start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trọng tài Slavko Vincic người Slovenia đã nổi hồi còi chính thức bắt đầu trận đấu thuộc bảng C giữa Brazil và Morocco.

Morocco là đội giao bóng.

report Trận đấu hay nhất vòng bảng?

Đây là trận đấu duy nhất ở vòng bảng có sự góp mặt của hai đội nằm trong top 10 bảng xếp hạng thế giới của FIFA. Brazil hiện đứng thứ 6 còn Morocco đứng thứ 7.

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report Đội hình ra sân của Morocco

Morocco: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari; El Khannouss

Subs: Tagnaouti, Munir, Salah-Eddine, Saadane, Halhal, Belammari, El Ouahdi, El Mourabet, Amrabat, Sbai, El Kaabi, Amaimaouini-Echghouyab, Talbi, Yassine, Rahmi.

report Đội hình ra sân của Brazil

Brazil: Alisson; D. Santos, Marquinhos, Gabriel, Ibáñez; B. Guimarães, Casemiro, Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinicius.

Dự bị: Ederson, Weverton, Sandro, Danilo, Bremer, Pereira, Danilo, Ederson, Fabinho, Endrick, Martinelli, Henrique, Cunha, Rayan.

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Lịch sử đã được tạo nên vào tháng 5/2025, khi Brazil bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV nước ngoài đầu tiên. Carletto đã có một sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng, đầy ắp danh hiệu ở cấp CLB và được kỳ vọng sẽ mang tới may mắn cho quốc gia thành công nhất lịch sử World Cup với 5 lần lên ngôi.

Vì những lý do khác nhau, dù luôn sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc nhưng Brazil lại đang trải qua thời kỳ u ám khi đã 24 năm không nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Trong chiến dịch vòng loại, Selecao phải nỗ lực rất nhiều mới giành được suất tham dự giải đấu mùa hè này, với thành tích thắng 8, hòa 4 và thua 6, cán đích ở vị trí thứ năm.

Trong khi đó, Morocco là một quốc gia đang trỗi dậy. Họ đã lọt vào bán kết ở Qatar bốn năm trước và là đội bóng châu Phi duy nhất thắng cả 8 trận vòng loại World Cup 2026. Những chú sư tử Atlas cũng được trao danh hiệu vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025 sau trận chung kết gây tranh cãi với Senegal.

Điều này khiến trận đầu tiên tại bảng C vô cùng hứa hẹn. Tuy nhiên với đẳng cấp và khát khao chứng tỏ mình, Brazil nhiều khả năng sẽ có kết quả mà họ mong đợi.

Tam Vịnh
Hoàng Nguyên
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