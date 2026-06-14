Trực tiếp Brazil vs Morocco 1-1 (H2): Morocco cũng có sự điều chỉnh nhân sự

time Hiệp hai bắt đầu!

Phút 46: Sau 45 phút đầu đầy hấp dẫn, chúng ta có thể tin rằng nửa sau của trận đấu sẽ còn đáng xem hơn.

Bên phía Brazil, Casemiro được thay thế bởi Fabinho còn Danilo vào sân thay cho Ibanez.