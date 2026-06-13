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Lý do chợ trâu bò lớn nhất phía Bắc dừng hoạt động

Thanh Hiếu

TPO - Do xuất hiện dịch lở mồm long móng, chợ Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên tạm dừng hoạt động từ nay cho đến khi khống chế được dịch. Chợ Nghiên Loan được xem là nơi mua bán trâu bò lớn nhất phía Bắc, khi mỗi phiên trao đổi khoảng 1.000 con.

Ngày 13/6, UBND xã Nghiên Loan cho biết vừa ban hành thông báo tạm dừng hoạt động mua bán, tập kết, thu gom, trung chuyển gia súc tại chợ trâu, bò Nghiên Loan.

Theo UBND xã Nghiên Loan, từ ngày 6/6, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu phân tích, bước đầu xác định có sự lưu hành của virus lở mồm long móng Serotype A và Serotype O.

Cụ thể, tại cơ sở thu gom gia súc của ông Giàng Văn Tiến (thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan) có 11 mẫu trâu, bò dương tính với virus lở mồm long móng. Trong đó có 6 mẫu trâu dương tính với Serotype A và 2 mẫu dương tính với Serotype O; 3 mẫu bò dương tính với virus lở mồm long móng Serotype A.

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Lực lượng chức năng phun hóa chất nhằm tiêu diệt mầm bệnh.

Riêng tại chợ trâu, bò Nghiên Loan, cơ quan chức năng cũng phát hiện 2 mẫu bò dương tính với virus lở mồm long móng Serotype A.

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, UBND xã Nghiên Loan đã quyết định tạm dừng hoạt động chợ trâu bò Nghiên Loan. Thời gian từ nay cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và đáp ứng đầy đủ điều kiện phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định.

UBND xã Nghiên Loan yêu cầu các tổ chức, cá nhân, thương lái, hộ chăn nuôi không đưa gia súc đến mua bán, trao đổi, tập kết tại khu vực chợ trâu, bò Nghiên Loan; thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện gia súc có dấu hiệu mắc bệnh.

Bên cạnh đó, UBND xã đã huy động các lực lượng tổ chức xã quét dọn, phun hóa chất khử trùng, tiêu độc, rắc vôi bột nhằm tiêu diệt mầm bệnh.

Được biết, chợ trâu, bò Nghiên Loan là chợ gia súc lớn bậc nhất ở miền núi phía Bắc, mỗi tháng họp 5 phiên, giao dịch khoảng 1.000 con/phiên.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, UBND Tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo Sở NN&MT, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản phối hợp với UBND xã Nghiên Loan và các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên đã cấp 700 lít hóa chất, máy phun hóa chất, quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang cho xã Nghiên Loan để phun khử trùng tiêu độc, phòng, chống, xử lý ổ dịch.

Thanh Hiếu
#Phun hóa chất #Chợ trâu bò #Gia súc #Nghiên Loan #Thái Nguyên

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