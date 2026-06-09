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Pháp luật

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Ghen tuông mù quáng, chồng dùng dao gây thương tích nặng cho vợ

Nguyễn Thắng

TPO - Chỉ vì nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, một người đàn ông ở xã Sơn Động (Bắc Ninh) đã dùng dao gây thương tích nghiêm trọng cho vợ trong lúc nóng giận.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 20 giờ ngày 7/6, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, anh N.D.T. và vợ là chị H.T.T. xảy ra mâu thuẫn gia đình.

Trong lúc nóng giận, anh T. đã sử dụng dao tấn công vợ, gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân được người thân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị tổn thương nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Sơn Động, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo điều tra viên khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời thu giữ hung khí gây án để phục vụ công tác điều tra.

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Đối tượng N.D.T.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ diễn biến vụ việc, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với anh N.D.T. để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Cơ quan Công an, vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ và thiếu kiềm chế trong phút nóng giận, một người phụ nữ phải chịu tổn hại nặng nề về sức khỏe và tinh thần, trong khi người gây ra hành vi phải đối diện với trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Thắng
#Bạo lực gia đình do ghen tuông #Hành vi phạm pháp trong mâu thuẫn gia đình #Hậu quả nghiêm trọng của bạo lực cá nhân #Công an tỉnh Bắc Ninh

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