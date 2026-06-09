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Thông tin mới về không khí lạnh

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng sớm nay (9/6), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa lớn và giảm nhiệt sâu. Hôm nay, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa; khu vực đồng bằng có mưa vào buổi sáng. Miền Bắc trời mát, vùng núi se lạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Hải Phòng sáng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Dự báo từ ngày 10-12/6, miền Bắc thời tiết mát mẻ, khu vực đồng bằng ít mưa, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và đêm. Từ khoảng 13/6, miền Bắc nắng nóng trở lại nhưng không gay gắt.

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Miền Bắc chuyển mát trong ngày hôm nay, vùng núi se lạnh.

Thanh Hóa - Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trời mát với nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 27-30 độ.

Hà Tĩnh đến Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo từ ngày mai, khu vực Thanh Hoá đến Huế mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, nền nhiệt mát mẻ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trong hôm nay, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ ngày mai, nắng nóng chấm dứt ở Đà Nẵng đến Phú Yên cũ, trời có mưa dông rải rác.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

Nguyễn Hoài
#không khí lạnh #gió mùa đông bắc #mưa dông #mưa lớn #trời lạnh

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