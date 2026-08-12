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Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước cuộc tập trận của liên quân Mỹ - Hàn

Quỳnh Như

TPO - Hôm thứ Tư (12/8), Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện vào khoảng 6h sáng 12/8 theo giờ địa phương. Tên lửa bay khoảng 700 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa đạt độ cao khoảng 90 km và rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết Tokyo đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng thông qua các kênh ngoại giao tại Bắc Kinh, đồng thời lên án vụ phóng.

"Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh và lên án mạnh mẽ hành động này", ông nói.

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Ảnh minh hoạ.

Tại Hàn Quốc, Văn phòng An ninh Quốc gia đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình. Seoul bày tỏ lo ngại trước việc Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, sau vụ phóng gần nhất vào ngày 6/8, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động mà Seoul cho là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Quân đội Hàn Quốc khẳng định duy trì trạng thái sẵn sàng và sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động khiêu khích, trong khuôn khổ liên minh phòng thủ với Mỹ.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ dự kiến tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn từ ngày 17 đến 27/8. Seoul và Washington cho biết các cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước năng lực hạt nhân và tên lửa.

Hiện, Bình Nhưỡng vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Quỳnh Như
Reuters
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