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Thế giới

Mỹ - Hàn tập trận chung quy mô lớn

Minh Hạnh

TPO - Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn từ ngày 17 đến ngày 27/8 nhằm thích ứng với năng lực quân sự ngày càng phát triển của Triều Tiên.

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Một cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố chung, hai đồng minh cho biết, cuộc tập trận thường niên mang tên "Lá chắn Tự do Ulchi" (UFS) sẽ kiểm tra khả năng tác chiến và hỗ trợ các cuộc diễn tập sẵn sàng ứng phó khẩn cấp của chính phủ Hàn Quốc.

Theo ông Ryan Donald - quan chức phụ trách quan hệ công chúng thuộc Bộ Tư lệnh Liên quân, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cuộc tập trận phản ánh tính chất thay đổi của chiến tranh, bao gồm việc gia tăng sử dụng các hệ thống không người lái, tác chiến điện tử và các hoạt động tác chiến mạng.

"Binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai và tham chiến tại Ukraine; họ đã mang những bài học kinh nghiệm thu được từ đó trở về nước", ông Donald nói. “Điều đó đã làm thay đổi năng lực của Triều Tiên, và các nội dung huấn luyện của chúng tôi đã tính đến mối đe dọa này”.

Ông nói thêm rằng các cuộc tập trận tập trung hoàn toàn vào những mối đe dọa đối với Bán đảo Triều Tiên và công tác phòng thủ của Hàn Quốc.

Đại úy Jang Doyoung thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia đợt tập trận này, với quy mô tương đương các năm trước.

Mặc dù hai nước đồng minh liên tục khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ mang tính chất phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng vẫn coi đây là hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng.

Triều Tiên đã thắt chặt lập trường đối với Hàn Quốc, đồng thời sửa đổi hiến pháp trong năm nay để loại bỏ các nội dung đề cập đến việc thống nhất và xác định lại lãnh thổ.

Một điều khoản quốc phòng riêng biệt đã mô tả Triều Tiên là một "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm”, và nêu rõ rằng nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân.

Minh Hạnh
Reuters
#Hàn Quốc #Mỹ #tập trận chung #Triều Tiên #vũ khí hạt nhân #bán đảo Triều Tiên

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