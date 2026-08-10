Tổng thống Trump: Mỹ đang 'giữ kín' các cuộc đàm phán với Iran, chưa tính đến hoạt động quân sự mới

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang duy trì các cuộc đàm phán kín với Iran và chưa ra lệnh một cuộc tấn công quân sự mới, trong bối cảnh Tehran tiếp tục đưa ra những điều kiện mới liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz.

Một tuần sau khi được cho là đã nghiêng về phương án nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu thận trọng hơn. Trong cuộc phỏng vấn với Axios hôm Chủ nhật (9/8), ông không đưa ra bất kỳ lời đe dọa quân sự mới nào đối với Tehran, đồng thời cho biết Washington đang giữ kín một phần nội dung đàm phán.

"Chúng tôi đang giữ kín chuyện này", ông Trump nói trong một cuộc điện thoại ngắn, đồng thời cho biết Mỹ "chỉ đang đàm phán một phần" với Iran và theo dõi tình trạng kinh tế ngày càng khó khăn của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Trump, Iran đang phải đối mặt với lạm phát cao, thiếu nguồn lực tài chính và gặp khó khăn trong việc duy trì chi trả cho quân đội. Tổng thống Mỹ cho rằng lệnh phong tỏa hải quân của Washington đã làm trầm trọng thêm những vấn đề kinh tế mà Tehran đang đối mặt.

Ông Trump cũng cho rằng giá dầu giảm xuống hơn 75 USD/thùng giúp hạn chế tác động của cuộc chiến đối với người tiêu dùng Mỹ.

"Mọi chuyện sẽ ổn. Lúc nào mọi chuyện cũng sẽ ổn cả. Nó giống như một ván cờ vậy", ông Trump nói khi mô tả cuộc đối đầu với Iran.

Thỏa thuận Hormuz ngày càng khó đạt được

Iran, Oman và Mỹ trong những ngày qua được cho là đã đàm phán một thỏa thuận mới về điều tiết giao thông qua eo biển Hormuz. Theo các điều khoản được thảo luận, Iran có thể được trao một mức độ kiểm soát nhất định đối với hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Các nhà trung gian từ Qatar và Pakistan từng kỳ vọng thỏa thuận có thể được công bố vào giữa tuần. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận hiện trở nên mong manh hơn sau khi Iran đưa ra thêm các yêu cầu mới.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, hôm thứ Bảy (8/8) yêu cầu Mỹ không được đe dọa hoặc xúc phạm Iran; chấm dứt vĩnh viễn chiến dịch quân sự chống Iran và các đồng minh của nước này tại Li-băng, Gaza, Yemen và Iraq; đồng thời dỡ bỏ phong tỏa hải quân và rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Iran.

Tehran cũng yêu cầu Mỹ bồi thường đầy đủ những thiệt hại do xung đột gây ra, dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt và giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị đóng băng.

Đáng chú ý, những yêu cầu này trước đây từng được Tehran coi là điều kiện cho một thỏa thuận hạt nhân. Giờ đây, Iran đưa chúng thành điều kiện để chỉ để mở lại eo biển Hormuz.

Sức ép kinh tế thay cho chiến dịch quân sự?

Các quan chức Mỹ cho biết nội bộ chính quyền Iran đang xuất hiện sự chia rẽ. Một bộ phận được cho là lo ngại sâu sắc về nguy cơ kinh tế sụp đổ và cho rằng Tehran cần đạt được thỏa thuận với Washington. Trong khi đó, bên kia lại phản đối các nhượng bộ với Mỹ.

Phía Mỹ cho rằng việc giao tranh tạm lắng có thể khiến chính quyền Iran phải trực tiếp đối mặt với những hậu quả của chiến tranh, bao gồm thiệt hại cơ sở hạ tầng và cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc, Washington vẫn duy trì hoạt động vận chuyển dầu qua các tuyến đường phía nam của eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ cho biết khoảng 8 triệu thùng dầu mỗi đêm đang được đưa ra khỏi Vịnh với sự phối hợp của quân đội Mỹ.

Washington dự kiến tiếp tục hỗ trợ vận chuyển dầu qua tuyến đường này cho đến khi đạt được một thỏa thuận về việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.