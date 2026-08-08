Tướng Mỹ tìm lối thoát cho Tổng thống Trump khỏi Iran

TPO - Trong vài tuần qua, tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, trao đổi riêng với các cố vấn hàng đầu khác của Tổng thống Donald Trump, rằng Mỹ cần tìm một “lối thoát” khỏi cuộc chiến với Iran, bởi những lựa chọn quân sự đang được cân nhắc để leo thang có thể phản tác dụng.

Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. (Ảnh: AP)

CNN dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, việc Mỹ chỉ sử dụng sức mạnh không quân rất khó đạt được mục tiêu mà Tổng thống Trump đề ra.

“Tướng Caine đang tìm lối thoát”, một nguồn tin nói với CNN.

Tướng Caine không phải người duy nhất cho rằng cuộc chiến đã đến bước ngoặt. Theo hai nguồn tin, ông đã trình bày lo ngại với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền về các phương án quân sự nhằm leo thang xung đột. Ông cũng trao đổi với các quan chức nội các chủ chốt, trong đó có Giám đốc CIA John Ratcliffe, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance, về khả năng tìm kiếm “lối thoát” khỏi cuộc chiến.

Theo các nguồn tin, mục tiêu của ông là làm rõ hạn chế và nguy cơ của các phương án quân sự hiện có, kể cả những phương án không cần triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ.

“Tôi nghĩ đó là cách ông ấy bảo vệ quân đội”, một nguồn tin nói.

Tổng thống Trump nhiều lần tỏ ra không muốn triển khai bộ binh Mỹ vào Iran, bày tỏ tin tưởng các cuộc không kích có thể buộc Tehran chấp nhận thỏa thuận theo điều kiện của Washington.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận gần đây, tướng Caine và một số thành viên nội các cho rằng khả năng này khó xảy ra.

Gần 6 tháng sau khi cuộc chiến bắt đầu, việc vị tướng cấp cao nhất của Tổng thống Trump bí mật thuyết phục, rằng không có giải pháp quân sự dễ dàng để chấm dứt cuộc chiến là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cuộc chiến đã đến thời điểm mà nhiều quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của ông Trump tin rằng điều ông Caine từng nói với các nghị sĩ trong phiên điều trần công khai cuối tháng trước là đúng: “Sức mạnh không quân chỉ có giới hạn”.

Vì những lý do đó, tướng Caine và các quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Trump tỏ ra thận trọng với kế hoạch mới vào cuối tháng 7 về tăng cường không kích, kể cả khi Tổng thống Trump sẵn sàng bật đèn xanh cho chiến dịch mà ông mô tả là “quy mô lớn”.

“Ngoài một số bộ phận tại CENTCOM, thực sự không có nhiều người ủng hộ chiến dịch này”, nguồn tin cho biết.

Cuối cùng, Tổng thống Trump quyết định tạm lùi bước sau khi trao đổi với các đồng minh Trung Đông. Những quốc gia này bày tỏ lo ngại Iran trả đũa, đặc biệt là nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ.

Ông Trump cũng từng cân nhắc đánh bom các cây cầu của Iran, nhưng theo nguồn tin, hành động này khó mang lại kết quả đáng kể.

Cần chiến thắng 'tượng trưng'

Theo các nguồn tin, dù đã trình bày lo ngại, tướng Caine vẫn giữ gìn mối quan hệ với Tổng thống Trump và cẩn trọng khi nói về mặt trái của các phương án quân sự khi trực tiếp báo cáo Tổng thống Mỹ.

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, ông đã nỗ lực để tổng thống Mỹ lắng nghe mình. Có thời điểm, tướng Caine thậm chí tìm cách có 1 văn phòng tại Nhà Trắng để có thể thường xuyên báo cáo tổng thống và có không gian bảo mật cao để làm việc khi ở đó, những người am hiểu vấn đề cho biết.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng với Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao khác vào cuối tháng trước, tướng Caine bày tỏ lo ngại về tình trạng kho đạn dược của Mỹ đã suy giảm.

Trong cuộc họp đó, tướng Caine nói với Tổng thống Trump, rằng nếu ông muốn tiến hành các chiến dịch này, “chúng ta hoàn toàn có thể đánh cho họ tan tác”.

Dù vậy, trong các cuộc trao đổi riêng, ông Caine thẳng thắn hơn khi thừa nhận giới hạn của sức mạnh không quân, đồng thời nhắc lại quan điểm, rằng khó có thể đạt được các mục tiêu mà ông Trump đề ra ở giai đoạn hiện nay của cuộc chiến chỉ bằng cách ném bom.

Nhiều người trong chính quyền Mỹ và các nhà phân tích bên ngoài đồng ý rằng cách duy nhất để đánh bại Iran phải là tiến hành chiến dịch quy mô lớn có sự tham gia của bộ binh, nhưng phương án này có thể khiến hàng nghìn người Mỹ thiệt mạng.

Lầu Năm Góc xem xét mọi kịch bản, vì vậy những kế hoạch như vậy vẫn tồn tại. Tuy nhiên, hiện tại không ai trong chính quyền Mỹ kêu gọi hành động quyết liệt đến mức đó.

Do đó, trọng tâm hiện nay là tìm một “lối thoát” mang lại cho Tổng thống Trump ít nhất một chiến thắng mang tính “tượng trưng”.

Qua đó, Tổng thống Trump có thể trình bày với người dân Mỹ như một thành quả, đồng thời không cản trở khả năng đạt được bước đột phá ngoại giao - bắt đầu bằng thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.