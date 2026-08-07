Chấm đen ở lòng bàn tay: Dấu hiệu ung thư nhưng thường bị nhầm là nốt ruồi

TPO - Nhiều người thường nghĩ những nốt đen ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hay dưới móng chỉ là bớt sắc tố hoặc vết bầm sau va chạm. Tuy nhiên, đó cũng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư hắc tố thể đầu chi - một dạng ung thư da nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua.

Theo ThS.BS Phạm Ngân Giang, Khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TPHCM, ung thư hắc tố thể đầu chi thường xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gót chân hoặc vùng móng. Đây là thể bệnh chiếm hơn 50% các trường hợp ung thư hắc tố ở người châu Á.

Điều đáng lo ngại là ở giai đoạn đầu, tổn thương rất dễ bị nhầm với nốt ruồi, bớt sắc tố lành tính hoặc vết xuất huyết sau chấn thương, khiến nhiều người chủ quan và chỉ đi khám khi bệnh đã tiến triển.

"Việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng vì giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh", bác sĩ Giang nhấn mạnh.

Những nốt đen ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hay dưới móng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư hắc tố thể đầu chi. Ảnh minh hoạ: AI

Để hỗ trợ phát hiện sớm, các bác sĩ hiện sử dụng thiết bị soi da (dermoscopy). Đây là phương pháp giúp quan sát những cấu trúc nằm dưới bề mặt da hoặc móng mà mắt thường khó nhìn thấy, từ đó phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ ung thư hắc tố và phân biệt với những tổn thương sắc tố lành tính.

Theo bác sĩ Giang, không phải mọi nốt sắc tố đều cần sinh thiết. Sinh thiết vẫn là tiêu chuẩn để xác định chẩn đoán ung thư nhưng với những tổn thương có hình ảnh soi da điển hình lành tính, người bệnh có thể được theo dõi định kỳ thay vì thực hiện thủ thuật ngay.

Ngược lại, nếu nốt sắc tố có dấu hiệu thay đổi màu sắc, kích thước, hình dạng hoặc xuất hiện các đặc điểm nghi ngờ trên dermoscopy, bác sĩ sẽ chỉ định sinh thiết để chẩn đoán xác định.