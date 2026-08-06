Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Viêm tai giữa có thể tấn công sọ não cực nguy hiểm

Anh Nhàn

TPO - Các bệnh lý như viêm tai mạn tính, cholesteatoma hoặc các khối u, đặc biệt là ung thư vùng tai, có thể phá hủy xương và lan lên nền sọ, xâm lấn vào nội sọ nếu không được điều trị kịp thời.

Ngày 6/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong bên lề Đại hội thành lập Hội Tai - Tai Thần kinh TPHCM nhiệm kỳ I (2026-2031), PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, cho biết các bệnh lý về tai, đặc biệt là viêm tai giữa, đang có xu hướng gia tăng. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh không chỉ gây suy giảm thính lực mà còn có thể lan lên nền sọ, ảnh hưởng đến não và đe dọa tính mạng người bệnh.

dsc09031.jpg
PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Theo bác sĩ Minh, trong những năm gần đây, số ca viêm mũi họng, viêm mũi xoang ngày càng nhiều do ô nhiễm môi trường, biến đổi thời tiết và các yếu tố dị ứng. Đây là nguyên nhân quan trọng làm gia tăng các trường hợp viêm tai giữa, nhất là ở trẻ em.

"Nếu viêm tai giữa được phát hiện sớm và điều trị đúng thì không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, khi bệnh kéo dài hoặc điều trị không triệt để, người bệnh có thể bị thủng màng nhĩ, viêm tai mạn tính, suy giảm thính lực, thậm chí phải phẫu thuật để tái tạo màng nhĩ", bác sĩ Minh cho biết.

Đáng lo ngại hơn, tai là cơ quan nằm ngay dưới nền sọ, phía trên là não. Vì vậy, các bệnh lý như viêm tai mạn tính, cholesteatoma hoặc các khối u, đặc biệt là ung thư vùng tai, có thể phá hủy xương và lan lên nền sọ, xâm lấn vào nội sọ nếu không được điều trị kịp thời. Khi tổn thương đã lan lên nền sọ, việc điều trị không còn là phẫu thuật tai đơn thuần mà phải có sự phối hợp giữa bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ ngoại thần kinh.

"Có những trường hợp chúng tôi phải can thiệp vào nền sọ, cắt xương đá, xử lý vùng tiền đình - ốc tai để lấy hết tổn thương và bảo đảm an toàn cho người bệnh", bác sĩ Minh nói.

kham-tai.png
Bác sĩ khám tai cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: AI.

Theo bác sĩ Minh, phẫu thuật tai là lĩnh vực rất khó do cấu trúc giải phẫu nhỏ, nằm sâu, bao quanh bởi nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Việc triển khai không chỉ đòi hỏi phẫu thuật viên có tay nghề cao mà còn cần hệ thống trang thiết bị hiện đại,vì vậy hiện mới chỉ có một số ít bệnh viện thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu.

Dù vậy, chuyên ngành tai của Việt Nam đã có nhiều bước tiến, nổi bật là kỹ thuật cấy ốc tai điện tử đạt trình độ tiệm cận các nước phát triển. Mỗi năm, cả nước thực hiện gần 200 ca cấy ốc tai điện tử.

Từ thực tế này, TPHCM vừa thành lập Hội Tai - Tai Thần kinh nhiệm kỳ I (2026-2031), với mục tiêu kết nối các chuyên gia, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, giúp nhiều người bệnh được tiếp cận dịch vụ điều trị chất lượng cao hơn.

Hội Tai - Tai Thần kinh TPHCM chính thức ra mắt

Ngày 6/8, Hiệp hội Y học TPHCM tổ chức Đại hội thành lập Hội Tai - Tai Thần kinh TPHCM, nhiệm kỳ I (2026-2031).

Ban Chấp hành nhiệm kỳ I gồm 19 thành viên, do PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM làm Chủ tịch. Các thành viên còn lại là chuyên gia, bác sĩ đến từ các bệnh viện và trường đại học y như Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,...

Hội Tai - Tai Thần kinh TPHCM được thành lập nhằm kết nối đội ngũ bác sĩ trong lĩnh vực tai và tai thần kinh, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.

Anh Nhàn
#nguy cơ biến chứng viêm tai giữa lên nền sọ #tác động ô nhiễm môi trường đến bệnh tai #kỹ thuật phẫu thuật tai phức tạp #đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tai #tình hình phát triển y học tai thần kinh tại Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe