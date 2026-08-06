Viêm tai giữa có thể tấn công sọ não cực nguy hiểm

TPO - Các bệnh lý như viêm tai mạn tính, cholesteatoma hoặc các khối u, đặc biệt là ung thư vùng tai, có thể phá hủy xương và lan lên nền sọ, xâm lấn vào nội sọ nếu không được điều trị kịp thời.

Ngày 6/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong bên lề Đại hội thành lập Hội Tai - Tai Thần kinh TPHCM nhiệm kỳ I (2026-2031), PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, cho biết các bệnh lý về tai, đặc biệt là viêm tai giữa, đang có xu hướng gia tăng. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh không chỉ gây suy giảm thính lực mà còn có thể lan lên nền sọ, ảnh hưởng đến não và đe dọa tính mạng người bệnh.

PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Theo bác sĩ Minh, trong những năm gần đây, số ca viêm mũi họng, viêm mũi xoang ngày càng nhiều do ô nhiễm môi trường, biến đổi thời tiết và các yếu tố dị ứng. Đây là nguyên nhân quan trọng làm gia tăng các trường hợp viêm tai giữa, nhất là ở trẻ em.

"Nếu viêm tai giữa được phát hiện sớm và điều trị đúng thì không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, khi bệnh kéo dài hoặc điều trị không triệt để, người bệnh có thể bị thủng màng nhĩ, viêm tai mạn tính, suy giảm thính lực, thậm chí phải phẫu thuật để tái tạo màng nhĩ", bác sĩ Minh cho biết.

Đáng lo ngại hơn, tai là cơ quan nằm ngay dưới nền sọ, phía trên là não. Vì vậy, các bệnh lý như viêm tai mạn tính, cholesteatoma hoặc các khối u, đặc biệt là ung thư vùng tai, có thể phá hủy xương và lan lên nền sọ, xâm lấn vào nội sọ nếu không được điều trị kịp thời. Khi tổn thương đã lan lên nền sọ, việc điều trị không còn là phẫu thuật tai đơn thuần mà phải có sự phối hợp giữa bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ ngoại thần kinh.

"Có những trường hợp chúng tôi phải can thiệp vào nền sọ, cắt xương đá, xử lý vùng tiền đình - ốc tai để lấy hết tổn thương và bảo đảm an toàn cho người bệnh", bác sĩ Minh nói.

Bác sĩ khám tai cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: AI.

Theo bác sĩ Minh, phẫu thuật tai là lĩnh vực rất khó do cấu trúc giải phẫu nhỏ, nằm sâu, bao quanh bởi nhiều dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Việc triển khai không chỉ đòi hỏi phẫu thuật viên có tay nghề cao mà còn cần hệ thống trang thiết bị hiện đại,vì vậy hiện mới chỉ có một số ít bệnh viện thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu.

Dù vậy, chuyên ngành tai của Việt Nam đã có nhiều bước tiến, nổi bật là kỹ thuật cấy ốc tai điện tử đạt trình độ tiệm cận các nước phát triển. Mỗi năm, cả nước thực hiện gần 200 ca cấy ốc tai điện tử.

Từ thực tế này, TPHCM vừa thành lập Hội Tai - Tai Thần kinh nhiệm kỳ I (2026-2031), với mục tiêu kết nối các chuyên gia, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, giúp nhiều người bệnh được tiếp cận dịch vụ điều trị chất lượng cao hơn.