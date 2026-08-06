Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 6/8 đã bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đang tiến hành đàm phán với Washington, đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi với Oman hoàn toàn mang tính song phương và không liên quan đến Mỹ.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Gharibabadi nhấn mạnh: "Tuyên bố của Mỹ, rằng các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra là sai sự thật. Không hề có cuộc đàm phán nào cả".

Theo ông, Iran đã nhận được thông điệp từ Mỹ bày tỏ mong muốn quay trở lại các cam kết trước đây. Tuy nhiên, Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có tiến hành giai đoạn tiếp theo hay không. Đây là giai đoạn có thể mở đường cho việc thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được mở trở lại, nếu không Washington sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cho biết giữa hai bên đang diễn ra "các cuộc thảo luận rất tốt", nhưng cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không thực hiện các cam kết.

Phó Tổng thống JD Vance hôm thứ Tư (5/8) cho biết quá trình hướng tới một thỏa thuận với Iran sẽ "rất phức tạp" và cần nhiều thời gian. Ông Vance nhận định Iran là "đối tác cực kỳ khó đàm phán", song khẳng định mục tiêu của Washington là đạt được kết quả có lợi cho nước Mỹ và ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Nhiệm vụ của chúng ta là vượt qua giai đoạn đó và đạt được kết quả tốt nhất cho người dân Mỹ, cũng như cho Tổng thống Mỹ... Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Nhưng chúng ta đang ở giữa quá trình này và còn quá sớm để kết luận mọi việc sẽ diễn ra như thế nào," ông Vance nói, đồng thời dự báo giá dầu sẽ giảm trong thời gian tới và khẳng định Mỹ sẽ duy trì vị thế mạnh hơn trong các cuộc thương lượng.

Iran đối mặt áp lực chưa từng có

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các lệnh trừng phạt và xung đột, đồng thời mô tả đây là giai đoạn khó khăn nhất kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) hôm thứ Tư, ông Pezeshkian cho biết các lệnh trừng phạt đối với Iran liên tục được siết chặt và cuối cùng đã dẫn đến xung đột quân sự. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tehran vẫn đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao với Washington.

"Những gì chúng ta đang phải đối mặt hiện nay là giai đoạn khó khăn nhất kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo. Các lệnh trừng phạt không ngừng gia tăng. Họ trừng phạt hệ thống ngân hàng và các hoạt động tài chính của chúng ta. Chưa dừng lại ở đó, họ phát động chiến tranh", ông Pezeshkian nói.

Theo Tổng thống Iran, sức ép từ bên ngoài không chỉ nhằm gây tổn hại về kinh tế mà còn hướng tới việc làm suy giảm niềm tin của người dân đối với chính phủ.

Tổng thống Iran cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, rằng áp lực từ bên ngoài nhằm mục đích làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng đối với chính phủ.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian khẳng định sự đoàn kết của người dân là yếu tố giúp Iran vượt qua những sức ép trong thời gian qua.