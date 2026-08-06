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Pháp luật

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Khởi tố đường dây sản xuất thuốc Đông y giả, pha tân dược để tạo hiệu quả tức thì

Thanh Hà

TPO - Hà Quang Phước và Bùi Thị Tiết bị cáo buộc đã trộn thuốc hóa dược, tân dược có thành phần giảm đau vào thuốc Đông y, thuốc cổ truyền nhằm tạo tác dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn để thu hút người mua.

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Các đối tượng liên quan cùng số thuốc hóa dược, tân dược và sản phẩm thuốc Đông y bị Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ trong quá trình điều tra. Ảnh CAHN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Quang Phước (SN 1952, trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội) và Bùi Thị Tiết (SN 1988, trú tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024, do thuốc Đông y bán chậm vì hiệu quả không nhanh, Phước nảy sinh ý định pha trộn thuốc hóa dược, tân dược có thành phần giảm đau vào thuốc Đông y, thuốc cổ truyền nhằm tạo tác dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn và thu hút người mua.

Phước đã mua nhiều loại thuốc, gồm: OPHAZIDON có thành phần Paracetamol; PARACETAMOL; DEXONE; Deltal-Amtex có thành phần Prednisolone; CLORPHENIRAMIN; FUROSEMIDE và INDOMETHACIN. Số thuốc trên được nghiền thành bột, trộn với thuốc Đông y, thuốc cổ truyền có nguồn gốc thảo dược, sau đó đóng vào túi nilon và dán nhãn “Thuốc Đông y gia truyền”.

Ngoài ra, trong quá trình sinh hoạt tại Hội thầy thuốc Đông y, Phước quen biết và hướng dẫn Bùi Thị Tiết cách sản xuất thuốc Đông y. Phước giao Tiết thu mua thảo dược của người dân tộc miền núi, đem phơi khô rồi nghiền thành bột.

Sau đó, Phước mang thuốc hóa dược, tân dược đến nhà Tiết để cùng nghiền nhỏ và pha trộn theo tỷ lệ 100 gam thuốc Đông y với 3 viên thuốc có thành phần giảm đau. Các đối tượng cùng đóng gói, cho nhãn thuốc có nguồn gốc thảo dược vào túi nilon để bán cho người bệnh.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Hà Quang Phước, cơ quan điều tra thu giữ 2.772 gói thuốc mang nhãn “ĐÔNG Y GIA TRUYỀN”, giới thiệu được bào chế từ cây bách bệnh và một số cây thuốc nam; nhiều lọ, hộp thuốc hóa dược, tân dược; vỏ thuốc đã qua sử dụng cùng các bao nguyên liệu dạng bột màu nâu.

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Công an kiểm tra, thu giữ số lượng lớn thuốc Đông y đóng gói cùng máy móc, phương tiện phục vụ việc sản xuất. Ảnh CAHN

Tại nơi ở, nơi làm việc của Bùi Thị Tiết, lực lượng chức năng thu giữ 3.000 gói sản phẩm thuốc Đông y gia truyền “BÁCH BỆNH”; 3 quyển sổ ghi chép hoạt động buôn bán; tem, nhãn và túi nilon đóng gói sản phẩm; 1 máy ép nhiệt; 1 máy nghiền cùng nhiều loại thuốc hóa dược, tân dược.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra tiếp tục khám xét, thu giữ thêm nhiều sản phẩm thuốc Đông y có pha trộn thuốc tân dược do Hà Quang Phước sản xuất, buôn bán.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Sản xuất thuốc giả Đông y #Buôn bán thuốc có chứa tân dược #Hành vi pha trộn thuốc giảm đau #Chuyên án thuốc giả tại Hà Nội #Ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng

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