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Pháp luật

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Sát hại con ruột để trục lợi 4,1 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Nguyễn Thành

TPO - Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đà Nẵng xét xử Tô Thị Ty Na về tội giết người và gian lận bảo hiểm, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng từ các công ty bảo hiểm nhân thọ.

Sáng 6/8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam cũ, nay là xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng) về 2 tội "giết người" và "gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Theo cáo trạng, Tô Thị Ty Na có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2008, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Na kết hôn với ông N.V.H. và có 4 người con chung.

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Bị cáo Tô Thị Ty Na tại phiên tòa. Ảnh: AC

Năm 2020, ông H. chết, 4 con đều còn nhỏ, trong khi Na không có công việc làm, không có nguồn thu nhập nên người phụ nữ này đã bán ngôi nhà đang ở với giá 1,2 tỷ đồng.

Sau khi tiêu xài hết số tiền bán nhà, Ty Na nảy sinh ý định mua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho con ruột của Na, rồi thực hiện hành vi giết con và tạo dựng hiện trường giả vụ chết người do tai nạn để chiếm đoạt tiền của công ty bảo hiểm thanh toán.

Cụ thể, Na đã mua 7 hợp đồng bảo hiểm cho 4 người con với tổng số tiền đóng bảo hiểm hằng năm trên 100 triệu đồng và Na đứng tên thụ hưởng.

Trong đó, Na mua cho con ruột là cháu N.V.H. 2 hợp đồng bảo hiểm của Công ty bảo hiểm nhân thọ GENERALI, Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD.

Vào tối 2/1/2023, Ty Na giết cháu N.V.H. rồi tạo dựng hiện trường giả của vụ tai nạn chết người do ngạt nước. Tiếp đó Na lập hồ sơ yêu cầu 2 công ty bảo hiểm thanh toán quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Na đã dùng để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, bị hại trong vụ án là 2 Công ty bảo hiểm nhân thọ vắng mặt. Hai công ty này có yêu cầu bị cáo trả lại số tiền hơn 4,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt liên quan đến việc công ty đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho cháu N.V.H.

Nguyễn Thành
#Vụ án giết người và gian lận bảo hiểm #Hành vi tạo dựng hiện trường giả vụ tai nạn #Chiếm đoạt tiền bảo hiểm hơn 4 #1 tỷ đồng #Tô Thị Ty Na #Giết người #trục lợi bảo hiểm #Thăng Bình #Đà Nẵng

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