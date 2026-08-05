Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố ca sĩ Bolero Phương Diễm Huyền

Nguyễn Dũng

TPO - Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền", được hợp tác quản lý với Công ty BH Media. Đây là kênh có quy mô hàng trăm nghìn người theo dõi, đăng tải hàng nghìn video nhạc Bolero và nhạc trữ tình.

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền, ca sĩ tự do, chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" được hợp tác quản lý với Công ty BH Media. Đây là kênh có quy mô lớn với hàng trăm nghìn người theo dõi, đăng tải hàng nghìn video nhạc Bolero và nhạc trữ tình.

1785918636622-2444262846126827169-2444262846126827169-2a9f9086e002ef9e3155918b214aee42.jpg
Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian dài, Nguyễn Thị Hiền đã sử dụng và đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả lên kênh YouTube mà không xin phép, không thanh toán tiền bản quyền theo quy định. Trong số này có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem, mang lại nguồn doanh thu đáng kể từ nền tảng YouTube.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, đồng thời giúp bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Hiền để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

1785918636632-2444262846126827169-2444262846126827169-3ec82874055ae7251ae7a740c8274f31.jpg
Nguyễn Thành Hiệp tại cơ quan công an.

Ngoài vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, Hiệp là người quản lý, vận hành kênh YouTube "liveshowunicorn2988" (hợp tác với Công ty BH Media). Kênh này đăng tải gần 1.000 video và thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026, Nguyễn Thành Hiệp đã sử dụng và đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của nhiều tác giả là thành viên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lên kênh YouTube mà không xin phép hoặc trả tiền bản quyền theo quy định. Trong đó, cơ quan chức năng xác định có hơn 200 video vi phạm bản quyền.

Hành vi này gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, đồng thời giúp bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thành Hiệp về cùng tội danh "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết, việc xử lý hai vụ án trên thể hiện quyết tâm đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Cơ quan điều tra khuyến cáo các doanh nghiệp truyền thông, đơn vị tổ chức biểu diễn, nhà sản xuất nội dung và người quản lý các kênh YouTube, Facebook, TikTok... cần chủ động rà soát nguồn gốc tác phẩm, ký kết hợp đồng sử dụng bản quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền trước khi đăng tải nội dung để tránh vi phạm pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Công an bắt ca sĩ Bolero Phương Diễm Huyền vì vi phạm bản quyền #ca sĩ #bản quyền #YouTube #Phương Diễm Huyền #xâm phạm quyền #bảo vệ quyền tác giả #BH Media

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe