Khởi tố ca sĩ Bolero Phương Diễm Huyền

TPO - Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền", được hợp tác quản lý với Công ty BH Media. Đây là kênh có quy mô hàng trăm nghìn người theo dõi, đăng tải hàng nghìn video nhạc Bolero và nhạc trữ tình.

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền, ca sĩ tự do, chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, kênh YouTube "Phương Diễm Huyền" được hợp tác quản lý với Công ty BH Media. Đây là kênh có quy mô lớn với hàng trăm nghìn người theo dõi, đăng tải hàng nghìn video nhạc Bolero và nhạc trữ tình.

Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian dài, Nguyễn Thị Hiền đã sử dụng và đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả lên kênh YouTube mà không xin phép, không thanh toán tiền bản quyền theo quy định. Trong số này có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem, mang lại nguồn doanh thu đáng kể từ nền tảng YouTube.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, đồng thời giúp bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Hiền để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thành Hiệp tại cơ quan công an.

Ngoài vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, Hiệp là người quản lý, vận hành kênh YouTube "liveshowunicorn2988" (hợp tác với Công ty BH Media). Kênh này đăng tải gần 1.000 video và thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026, Nguyễn Thành Hiệp đã sử dụng và đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của nhiều tác giả là thành viên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lên kênh YouTube mà không xin phép hoặc trả tiền bản quyền theo quy định. Trong đó, cơ quan chức năng xác định có hơn 200 video vi phạm bản quyền.

Hành vi này gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, đồng thời giúp bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thành Hiệp về cùng tội danh "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết, việc xử lý hai vụ án trên thể hiện quyết tâm đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Cơ quan điều tra khuyến cáo các doanh nghiệp truyền thông, đơn vị tổ chức biểu diễn, nhà sản xuất nội dung và người quản lý các kênh YouTube, Facebook, TikTok... cần chủ động rà soát nguồn gốc tác phẩm, ký kết hợp đồng sử dụng bản quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền trước khi đăng tải nội dung để tránh vi phạm pháp luật.