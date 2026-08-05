Tây Ninh đưa 511 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước

TPO - Trong mùa khô 2025 - 2026, các Đội K70, K71 và K73 của tỉnh Tây Ninh đã vượt qua nhiều khó khăn, tổ chức tìm kiếm tại 8 tỉnh của Campuchia, quy tập và đưa 511 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh về nước.

Ngày 5/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), đồng thời đánh giá kết quả sau 60 ngày triển khai chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính bằng ADN trên địa bàn tỉnh.

Các Đội K70, K71 và K73 đã quy tập được 511 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026). (Ảnh: Tiến Bin)

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong giai đoạn XXV, các Đội K70, K71 và K73 đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm tại 8 tỉnh của Campuchia. Dù điều kiện địa hình phức tạp, thông tin về phần mộ còn hạn chế, các lực lượng vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đưa 511 hài cốt liệt sĩ về nước.

Sau khi tiếp nhận, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức 3 đợt lễ đón, viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ với nghi thức trang nghiêm, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đến nay, công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN đạt gần 87% kế hoạch.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để các Đội K tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXVI.

Theo kế hoạch, đợt 1 của giai đoạn XXVI dự kiến sẽ tìm kiếm, quy tập khoảng 499 hài cốt liệt sĩ. Để nâng cao hiệu quả, tỉnh Tây Ninh đang tăng cường phối hợp với Ban chuyên trách Campuchia, trong đó dự kiến tổ chức hội thảo với chính quyền và lực lượng chuyên trách của các tỉnh Pailin, Battambang và Oddar Meanchey nhằm trao đổi thông tin, mở rộng nguồn tin về các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.