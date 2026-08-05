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Thế giới

Hàn Quốc hồi sinh dự án đường sắt, nuôi hy vọng kết nối với Triều Tiên

Bình Giang

TPO - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này sẽ khởi động lại việc xây dựng đoạn đường sắt có thể kết nối với thành phố Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên trong tương lai. Động thái này giúp hồi sinh dự án đình trệ suốt 1 thập kỷ, dù quan hệ liên Triều vẫn bế tắc.

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Lính Hàn Quốc đứng gác cạnh tuyến đường sắt dẫn sang Triều Tiên, bên trong khu phi quân sự phía Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp báo ngày 5/8, Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young cho biết chính phủ sẽ nối lại việc khôi phục tuyến đường sắt Gyeongwon gần Khu phi quân sự (DMZ) dọc biên giới với Triều Tiên. Dự án này được khởi động năm 2015, nhưng bị đình chỉ từ năm 2016.

Theo Bộ Thống nhất, tuyến đường sắt bắt đầu từ thủ đô Seoul, trong tương lai có thể trở thành tuyến kết nối tới Wonsan - thành phố trọng điểm ở bờ biển phía đông Triều Tiên.

Triều Tiên đã đầu tư đáng kể để phát triển khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma. Khu tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn này được khai trương năm 2025, với sức chứa khoảng 20.000 khách. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từng gọi đây là hình mẫu để mở rộng ngành du lịch của đất nước.

Năm 2024, Triều Tiên phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt nối hai miền qua biên giới, sau đó sửa Hiến pháp để từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền và coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, dự án đường sắt sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận các điểm du lịch sinh thái và hòa bình trong khu phi quân sự, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh tế tại các khu vực biên giới.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có nhiều động thái nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên, nhưng ông thừa nhận có nhiều khó khăn trong nỗ lực này. Bình Nhưỡng nhiều lần phớt lờ kêu gọi thiện chí của ông.

“Cảm giác như đang hô to vào khoảng không mà không thấy tiếng vọng. Nhưng hòa bình và cùng tồn tại vẫn là một nhiệm vụ quan trọng. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn phải tiếp tục theo đuổi chính sách đó”, ông Lee phát biểu trong một cuộc họp.

Bộ Thống nhất cũng đề xuất mở rộng phạm vi sử dụng Quỹ Hợp tác liên Triều. Quỹ này được Chính phủ Hàn Quốc lập ra để hỗ trợ các chương trình giao lưu và nhân đạo liên quan đến Triều Tiên.

Bộ trưởng Chung cho biết, kể từ khi hầu hết các chương trình hợp tác xuyên biên giới bị đình chỉ vào năm 2016, mỗi năm chỉ khoảng 2-3% nguồn quỹ này được giải ngân.

Theo ông Chung, Bộ Thống nhất sẽ thúc đẩy sửa đổi quy định để quỹ có thể hỗ trợ các dự án ở khu vực biên giới, các sáng kiến về kinh tế hòa bình, các hoạt động hướng tới thống nhất cũng như các chương trình nghiên cứu về Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5/8, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho rằng tiến trình đàm phán đa phương với sự tham gia của Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc hiện “rất khó khả thi trên thực tế”, cho thấy tình trạng bế tắc ngoại giao với Bình Nhưỡng không dễ giải quyết.

Ông Cho cho biết, các vấn đề liên quan đến Triều Tiên sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc hội đàm sắp tới với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Ông cũng tiết lộ Indonesia từng cố gắng thu xếp đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng không hưởng ứng.

Tuần trước, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết Tổng thống Lee đề nghị ông cân nhắc thăm Triều Tiên để thúc đẩy đối thoại. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Cho nói ông không biết về phát biểu này của Tổng thống Prabowo.

Bình Giang
Theo Reuters
#Triều Tiên #Hàn Quốc #Đường sắt #Bán đảo Triều Tiên

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