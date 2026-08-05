Báo Nga: Chiến dịch 40 ngày gây sức ép của Ukraine là 'ván cược' bất thành

TPO - Vào cuối tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố một "chiến dịch gây ảnh hưởng" kéo dài 40 ngày, mô tả đây là chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm buộc Nga phải bước vào đàm phán theo các điều kiện của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: RT)

Theo RT, trên thực tế, chiến dịch này đã biến thành những gì mà Mátxcơva gọi là các "cuộc tấn công bừa bãi” nhắm vào các nhà máy lọc dầu, trung tâm hậu cần và cơ sở hạ tầng trọng yếu khác của Nga.

Phản ứng đáp trả của Nga là dồn dập tấn công ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, bao gồm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và tên lửa, đồng thời tiếp tục đà tiến quân trên chiến trường.

Ukraine đặt mục tiêu gì ở chiến dịch 40 ngày?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phê duyệt chiến dịch này vào 25/6, mô tả trên mạng xã hội rằng đây là sự kết hợp giữa các biện pháp "tầm xa" và "tầm trung" nhằm buộc Nga chấm dứt hành động thù địch.

Trong những tuần tiếp theo, các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào một số nhóm mục tiêu chính: Nhà máy lọc dầu của Nga và các kho hàng của nhà bán lẻ Wildberries (thường được ví là "Amazon của Nga”). Các quan chức Ukraine mong muốn tác động tâm lý của cuộc chiến lan rộng đến nhiều tầng lớp trong xã hội Nga.

Tổng thống Ukraine đã nhiều lần khẳng định cần đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại trước khi có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, Mátxcơva phản đối lệnh ngừng bắn dựa trên các điều kiện do Ukraine và đồng minh đưa ra, lập luận rằng Kiev sẽ tận dụng cơ hội này để khôi phục lực lượng quân sự đang bị tổn thất nặng nề và tiếp nhận thêm vũ khí từ phương Tây.

Tác động từ các cuộc tấn công của Ukraine

Trong suốt chiến dịch, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu tại nhiều khu vực, bao gồm một cơ sở lớn ở Mátxcơva.

Các cuộc tấn công này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tạm thời. Cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng đã buộc chính quyền phải quy định giới hạn lượng nhiên liệu tối đa cho người tiêu dùng phổ thông. Ngoài ra, tình trạng này cũng gây trở ngại về hậu cần tại một số khu vực, đặc biệt là bán đảo Crimea.

Để giải quyết “cơn khát” nhiên liệu, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết, chính phủ đã cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel, đồng thời tăng cường hệ thống phòng không quanh các nhà máy lọc dầu, đảm bảo nhà máy hoạt động hết công suất và điều chuyển thêm nhiên liệu đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đến cuối tháng 7, ông Novak cho biết thị trường đang "dần ổn định" khi một số nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại và các quy định hạn chế mua hàng được dỡ bỏ tại nhiều khu vực.

Trong khuôn khổ chiến dịch, các lực lượng Ukraine cũng tấn công những kho hàng của Wildberries, nhắm trúng khoảng hơn 10 cơ sở trên khắp nước Nga. Các tiểu thương - chủ yếu kinh doanh quần áo, đồ chơi và các mặt hàng dân dụng khác - đã phải gánh chịu những tổn thất tài chính nặng nề và thường là không thể cứu vãn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các cuộc tấn công của Ukraine được tiến hành nhằm mục đích "làm suy giảm niềm tin của chúng ta vào bản thân và năng lực của mình”, cũng như "tạo điều kiện để khởi động đàm phán với các điều khoản có lợi cho đối phương". Ông nhấn mạnh Nga "sẽ không trao cho Ukraine cơ hội đó", đồng thời khẳng định các cuộc tấn công "hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình hình tại mặt trận".

Tổng thống Zelensky xác nhận cuộc tấn công là có chủ đích, cho rằng các nhà kho này chứa linh kiện lưỡng dụng - bao gồm phụ tùng máy bay không người lái và thiết bị định vị. Mátxcơva khẳng định, nhà bán lẻ này không cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga. Mặc dù khó ước tính chính xác thiệt hại của Wildberries, nhưng các báo cáo cho thấy con số này vượt quá 1 tỷ USD. Sau những cuộc tấn công, Wildberries dự kiến ​​sẽ đưa vào hoạt động một số nhà kho tại nước láng giềng Kazakhstan.

Phản ứng của Nga

Nga đã đáp trả bằng các cuộc tấn công sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa nhắm vào nhiều cơ sở quốc phòng của Ukraine, đặc biệt là những cơ sở sản xuất máy bay không người lái được sử dụng trong chiến dịch, cũng như tấn công các tàu chở hàng mà Nga cho là đang vận chuyển khí tài quân sự trên Biển Đen.

Trên thực địa, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục đà tiến công. Theo số liệu của hãng tin Tass, chỉ riêng trong tháng 7, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 32 khu dân cư. Thành quả quan trọng nhất trong tháng là việc giành được Konstantinovka - một cứ điểm kiên cố thuộc cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk.

Sau đó vào cuối tháng 7, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov thông báo, các lực lượng Nga đang sắp đạt mục tiêu kiểm soát Krasny Liman - một thành trì quan trọng khác tại Donbass.

Kết quả chiến dịch 40 ngày

Bản thân ông Zelensky cho đến nay vẫn giữ im lặng về thời hạn 40 ngày do chính mình đặt ra, nhưng Chánh Văn phòng Tổng thống - Kirill Budanov - cho rằng vấn đề thời gian không quan trọng. "Đừng quá bận tâm đến những con số này. 40, 50, 100 hay 15 ngày. Điều quan trọng là kết quả”, ông nói.

Ông Budanov chính là quan chức Ukraine từng nhiều lần dự đoán trong năm 2022 và 2023 rằng Ukraine sẽ giành lại Crimea. Tuy nhiên đến nay, mục tiêu ấy vẫn chưa đạt được.

Trang tin Strana.ua của Ukraine ghi nhận, không có dấu hiệu nào cho thấy Mátxcơva thay đổi lập trường sau 40 ngày. Strana mô tả việc Nga thực tế phong tỏa hải quân đối với các cảng của Ukraine - biện pháp đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào tàu Nga ở Biển Đen và Biển Azov - là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà chiến dịch này gây ra cho Kiev.

Về phía Nga, Tổng biên tập đài RT - Margarita Simonyan - viết rằng chiến dịch "được ông Zelensky tuyên bố cách đây 40 ngày" rốt cuộc lại kết thúc bằng việc Ukraine mất quyền kiểm soát Konstantinovka, một nửa Chính phủ Ukraine bị sa thải, và Kiev phải kêu gọi một "lệnh ngừng bắn trên không".

Ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma Quốc gia Nga - cho rằng kế hoạch của ông Zelensky đã phản tác dụng đối với Ukraine, chỉ dẫn đến việc các cuộc tấn công trả đũa ngày càng dữ dội hơn. Ông cảnh báo rằng Kiev hiện có nguy cơ đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất từ ​​trước đến nay.

Bà Svetlana Zhurova - nghị sĩ Duma Quốc gia - nhận định, nỗ lực gây sức ép lên dân thường Nga thông qua kế hoạch của ông Zelensky đã không mang lại kết quả như mong đợi. "Ông ấy vạch ra kế hoạch này để được cấp tiền và vũ khí, và giờ đây ông ấy sẽ phải báo cáo lại với các nước phương Tây, nhưng lại chẳng có gì để chứng minh cho kết quả đạt được”, bà chia sẻ với tờ Lenta.ru.