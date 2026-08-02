Quân đội Ukraine đánh chìm tàu Nga trên Biển Đen

TPO - Hai xuồng không người lái của Ukraine đã tấn công và đánh chìm một con tàu thuộc sở hữu của tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đang di chuyển trên Biển Đen, đại diện Rosatom - ông Alexei Likhachev - cho biết trong một tuyên bố.

Theo ông Likhachev, toàn bộ 17 thành viên thủy thủ đoàn sống sót sau vụ tấn công vào con tàu đang vận chuyển các loại hàng hóa như thực phẩm đông lạnh và vật liệu xây dựng.

“Một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể được mô tả là cướp bóc trên biển”, ông Likhachev nói.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận vụ tấn công.

"Một tàu container Nga bị trừng phạt, Yanina, treo cờ Nga và có trọng tải hơn 100.000 tấn, đã bị tấn công. Nhờ sự chính xác của lực lượng quốc phòng Ukraine, nó đã bị đánh chìm”, ông nói.

(Nguồn: X)

Cả Nga và Ukraine đều đã tăng cường các cuộc tấn công trong những tuần gần đây nhằm vào các tàu thuyền mà họ cho là đang hỗ trợ hoạt động quân sự của đối phương.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng tại ba nhà máy lọc dầu của Nga ở Bashkortostan. Các mục tiêu này nằm cách Ukraine gần 1.600 km.

Ông Zelenskyy cho biết, các nhà máy lọc dầu này xử lý hàng triệu tấn dầu mỗi năm.