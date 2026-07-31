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Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 31/7 thúc giục các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội và đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng, theo Tân Hoa Xã.

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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

“Lực lượng vũ trang phải luôn tuân theo mệnh lệnh của đảng”, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông cũng kêu gọi thiết lập một hệ thống quân sự thông minh, bao gồm việc sử dụng rộng rãi các công nghệ không người lái và khai thác sâu hơn các hệ thống thông tin mạng, theo Tân Hoa Xã.

Những phát biểu của ông Tập Cận Bình và phiên họp của Bộ Chính trị diễn ra trước thềm kỷ niệm 99 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào ngày 1/8.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương, ông Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng tới tất cả các thành viên của PLA và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, các cán bộ dân sự của PLA, cùng các thành viên của lực lượng dự bị và dân quân.

Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập quân đội vào năm 2027, đạt được “tiến bộ quyết định” trong việc cơ bản hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang.

Điều này sẽ cung cấp sự hỗ trợ chiến lược mạnh mẽ cho việc thúc đẩy sự nghiệp xây dựng một đất nước vĩ đại và đạt được sự phục hưng dân tộc trên mọi mặt trận.

Minh Hạnh
Reuters, Hoàn cầu Thời báo
#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #quân đội Trung Quốc #chống tham nhũng Trung Quốc #Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

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