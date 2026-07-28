Tỷ phú Elon Musk 'hụt hơi', các tên tuổi Trung Quốc thắng lớn

TPO - Cổ phiếu của các hãng Trung Quốc CXMT, Zhipu và MiniMax tăng vọt giúp tạo ra hàng tỷ đô la tài sản mới, trong khi người đầu tiên trên thế giới chạm mốc nghìn tỷ đô la đã đánh mất danh hiệu sau cú lao dốc của SpaceX.

Tỷ phú Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk vừa tự giễu mình trên mạng xã hội khi viết rằng ông là “(cựu) nghìn tỷ phú”, sau khi mất khoảng 130 tỷ USD chỉ trong 5 phiên giao dịch.

Trong khi đó, khối tài sản của một số lãnh đạo hãng chip hàng đầu Trung Quốc CXMT tăng mạnh, khi cổ phiếu công ty tăng 466% trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Thượng Hải hôm 27/7, đưa giá trị vốn hóa của doanh nghiệp lên 3,28 nghìn tỷ nhân dân tệ (484,5 tỷ USD).

Theo giới phân tích, phần lớn tài sản của các tỷ phú công nghệ ở cả Mỹ và Trung Quốc là tài sản trên giấy tờ, chứ không phải tiền mặt có thể sử dụng ngay, đồng thời giá trị của chúng cũng biến động rất mạnh.

“Cổ phiếu vận động theo các chu kỳ tự nhiên, đó là quy luật vốn có của thị trường tài chính. Khác với các đại gia bất động sản trước đây như Hứa Gia Ấn hay Vương Kiện Lâm, các ông trùm công nghệ ngày nay tạo ra khối tài sản khổng lồ cho xã hội bằng trí tuệ và sự đổi mới”, ông Liu Shengjun, Viện trưởng Viện Cải cách tài chính Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết.

Tổng số 14 thành viên hội đồng quản trị, lãnh đạo cấp cao, chuyên gia kỹ thuật chủ chốt của CXMT cùng người thân đang gián tiếp nắm giữ hơn 2 tỷ cổ phiếu của công ty.

Chủ tịch Chu Nhất Minh sở hữu lượng cổ phần trị giá gần 80 tỷ nhân dân tệ (11,8 tỷ USD), trong khi Chủ tịch kiêm chuyên gia kỹ thuật chủ chốt Tào Kiến Vũ nắm giữ số cổ phần trị giá hơn 10 tỷ nhân dân tệ.

Trong khi đó, ông Đường Kiệt - nhà sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của công ty AI Trung Quốc Z.ai (Zhipu), hiện sở hữu khối tài sản khoảng 35,8 tỷ đô la Hong Kong (4,6 tỷ USD), tính theo giá đóng cửa cổ phiếu ngày 27/7. Công ty này niêm yết tại Hong Kong từ tháng 1.

Ông Nghiêm Tuấn Kiệt - nhà sáng lập kiêm CEO 37 tuổi của MiniMax - đối thủ của Zhipu, hiện có khối tài sản khoảng 18,2 tỷ đô la Hong Kong.

Đầu tháng này, ông Nghiêm tuyên bố sẽ không nhận lương cho đến khi công ty thành công với trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) – thuật ngữ dùng để chỉ các hệ thống AI có khả năng tư duy ngang bằng hoặc vượt con người. Ông cũng dự định dành lượng cổ phần cá nhân tương đương 4% vốn điều lệ làm chương trình khuyến khích dài hạn cho nhân viên, đồng thời trích thêm 1% cổ phần để hỗ trợ cộng đồng mã nguồn mở liên quan.

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, ông Musk trở thành người đầu tiên sở hữu khối tài sản vượt 1.000 tỷ USD sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục trị giá 75 tỷ USD của SpaceX vào tháng 6. Tuy nhiên, ông nhanh chóng đánh mất vị thế này, khi hai công ty niêm yết của mình đồng loạt lao dốc trong tuần trước.

Cổ phiếu Tesla giảm 18% - mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ năm 2022, sau khi báo cáo lợi nhuận công bố không đạt kỳ vọng của thị trường.

Tesla cho biết việc chi tiêu mạnh tay cho các dự án tương lai như robotaxi, robot hình người và nhà máy sản xuất chip bán dẫn đang được xây dựng cùng các công ty “anh em” là SpaceX và xAI đã khiến chi phí tăng vọt, đẩy dòng tiền của hãng rơi vào trạng thái âm lần đầu tiên sau 2 năm.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Tesla đã giảm khoảng 30%, trở thành mã có diễn biến tệ nhất trong nhóm các tập đoàn công nghệ lớn.

Trong khi đó, cổ phiếu SpaceX đóng cửa ở mức 115,07 USD hôm 24/7, mức thấp nhất kể từ khi công ty niêm yết.