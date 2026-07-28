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Xã hội

Miền Bắc mưa lớn đỉnh điểm, cảnh báo ngập sâu

Nguyễn Hoài

TPO - Ngày và đêm nay (28/7), miền Bắc tiếp tục hứng chịu mưa dông bao trùm với lượng mưa rất lớn. Thanh Hoá, Nghệ An, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay và ngày mai cũng có mưa to diện rộng.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua và sáng sớm nay (28/7), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/7 đến 3 giờ ngày 28/7 có nơi trên 100mm như Đồng Việt (Bắc Ninh) 125mm, Triệu Sơn (Thanh Hóa) 122.8mm, Đô Lương (Nghệ An) 148.6mm.

Dự báo trong ngày và đêm 28/7, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc và Thanh Hoá hôm nay từ 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên từ 27-30 độ.

Hà Nội nằm vùng tâm mưa của đợt mưa lớn diện rộng lần này. Từ sáng qua đến sáng sớm nay, nhiều khu vực của Thủ đô đã mưa vượt 100mm như Phú Thượng 194.7mm, Vân Hồ 150.4mm, Gia Lâm 136.3mm, Ba Đình 102.2mm, Bồ Đề 102.5mm.

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Miền Bắc tiếp tục đón mưa rất lớn trong ngày và đêm nay (28/7).

Dự báo hôm nay, Thủ đô tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ ngày mai (29/7), mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kết thúc.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều qua đến sáng sớm nay cũng có mưa dông rải rác. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/7 đến 03 giờ ngày 28/7 có nơi trên 50mm như tại trạm Phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng) 136.6mm, Bom Bo (Đồng Nai) 61.4mm.

Từ ngày 28/7 đến đêm 29/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Dự báo đến ngày 30/7, mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 28/7, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung nhiều vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
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