Người khiến Sơn Tùng chìm nghỉm

TPO - "Come My Way" (phiên bản mới của Sơn Tùng) liên tục tụt hạng ở danh sách thịnh hành âm nhạc. Khi cơn sốt âm nhạc từ các game show đổ bộ, "Come My Way" sẽ còn bị vượt mặt và dần dần trượt khỏi tốp 10.

Khi Sơn Tùng phát hành một sản phẩm âm nhạc, dù là official (MV chính thức) hay bản nhạc phái sinh, giọng ca quê Hưng Yên sẽ đánh chiếm vị trí dẫn đầu "top trending" nhiều tuần. Với phiên bản mới của Come My Way, Sơn Tùng leo lên tốp 1 chỉ sau ba ngày nhưng vấp phải cạnh tranh gắt gao từ loạt ca khúc ở game show Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Theo cập nhật mới nhất của danh sách thịnh hành âm nhạc, Sơn Tùng rơi xuống thứ 5 (trừ 2 bậc trong một ngày). 50 cuộc gọi nhỡ của Quang Hùng, Coolkid, Cody Nam Võ và Jaysonlie vượt lên dẫn đầu. Xa (Đông Hùng, K.O, 14 Casper) đứng thứ 2. Xếp vị trí thứ 3, 4 là Mộng duyên (Quang Hùng, Jsol, Sơn.K, Song Luân, Emil Vergo) và Có gì đâu mà cay (Captain Boy, Coolkid, Ivan, Xuân Định KY, Leosash).

Một mình Sơn Tùng đối đầu hàng chục nghệ sĩ

Sơn Tùng vẫn là cái tên rất hot nhưng không thể đương đầu với sự cộng hưởng sức hút của hàng chục nghệ sĩ ở mỗi game show. Come My Way đã thống trị "top trending" ở thời điểm Tinh hà say hi chuẩn bị lên sóng tập một, chưa cho ra lò sản phẩm từ Live Stage 1. Anh trai chông gai đã lên sóng các tiết mục đầu tiên và ở giai đoạn bắt đầu gây sốt.

Hai tuần gần đây, cả 2 game show bước vào giai đoạn hot nhất. Không chỉ Sơn Tùng mà tất cả ca sĩ Việt khác (không tham gia game show) đều bị kẹp giữa thế gọng kìm của Tinh hà say hi và Anh trai chông gai. Lý do đến từ việc mỗi game show có hàng chục nghệ sĩ, họ cùng nhau đẩy sức hút để tổng thể chương trình phủ sóng trên các nền tảng.

Come My Way (soft version) chỉ là phiên bản phái sinh để Sơn Tùng tối ưu ca khúc và mở rộng phạm vi khai thác doanh thu nhạc số. Giọng ca sinh năm 1994 không có chiến lược truyền thông cho sản phẩm mới, do đó càng thất thế khi các game show đầu tư nguồn lực rất lớn để phủ sóng ở mọi nền tảng.

Cơn bão game show đang áp đảo đường đua thịnh hành âm nhạc.

Từ thống kê của các nền tảng thứ 3, Quang Hùng là cái tên hot nhất trong 2 tuần gần đây. Giọng ca Thủy triều góp mặt trong đội hình tạo ra 50 cuộc gọi nhỡ, đang dẫn đầu danh sách thịnh hành âm nhạc. Đến Live Stage 2, ca khúc Mộng duyên của Quang Hùng sớm dẫn đầu "top trending" tổng trên YouTube, chuẩn bị lật đổ chính 50 cuộc gọi nhỡ để thống trị đường đua âm nhạc.

Tại Anh trai chông gai, Đông Hùng là cái tên được nhắc đến nhiều trong 2 tuần gần đây. Sau Công diễn một, cơn sốt của các anh tài gọi tên Hà An Huy, Thơm, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh. Đường đua "top trending" giờ ngập tràn sản phẩm của 2 game show Tinh hà say hi và Anh trai chông gai.

Live Stage 1 của Tinh hà say hi có Mộng duyên và Có gì đâu mà cay đang bứt phá mạnh mẽ. Ở Anh trai chông gai có Nợ em cả bầu trời (Hà An Huy, Hoàng Tôn, Thỏ, Osad, Hồ Đông Quan) bắt đầu tăng lượng người nghe/stream mạnh, hiện đang đứng thứ 13 nhưng đà tăng tiến mạnh mẽ.

Màu sắc âm nhạc của Tinh hà say hi là sự tươi mới, hứng khởi, hình ảnh đẹp, đánh vào yếu tố catchy (bắt tai, hợp thị hiếu) là chính và game show của nhà DatVietVAC đang khởi đầu thành công. Âm nhạc ở Anh trai chông gai phần lớn là các bản hit được remake (làm mới), có chiều sâu và nặng yếu tố performer.

Ngả mũ với Quang Hùng

Quang Hùng là đầu tàu của nhóm tạo nên ca khúc Mộng duyên. Giọng ca sinh năm 1997 chọn màu sắc âm nhạc Oriental Pop (kết hợp giữa dance pop/ngũ cung/EDM), cho ca khúc ma mị và là công thức quen thuộc để tạo hit trên thị trường nhạc Việt. Điểm nhấn trong tổng thể sản phẩm vẫn là ngũ cung, giúp số đông khán giả bị cuốn vào giai điệu ngay lập tức.

Jsol, Sơn K và Song Luân đều thể hiện tốt ở tiết mục này. Nhưng Quang Hùng vẫn là sự khác biệt khi chất giọng đầm, dày, luyến láy đặc trưng giúp nam ca sĩ trội lên trong tổng thể. Quang Hùng là người đứng đầu dự án và thể hiện các phân đoạn mang tính điểm nhấn: Mở bài, bắt đầu verse rap giữa bài và hát điệp khúc 2.

Quang Hùng khác phần còn lại ở chỗ tự đưa ê-kíp làm nhạc vào Tinh hà say hi. Người gõ ra con beat cho Mộng duyên là producer "ruột" của Quang Hùng. Do đó, không bất ngờ khi cách producer chọn sound về trống, bass, tối ưu cho giọng hát của ca sĩ gốc Huế.

﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ Quang Hùng sốt điên đảo.

Thành công của Mộng duyên có công lớn từ người dàn dựng sân khấu và vũ đạo. Tay trống Emil Vergo bước lên sân khấu, gây chú ý với mũi dùi bốc lửa thật và đánh dồn dập để đẩy ca khúc lên tới cao trào. Song Luân, Jsol và Sơn K đều là những nghệ sĩ sáng sân khấu, trình diễn ấn tượng. Tổng thể về âm nhạc, trang phục, vũ đạo, đạo cụ và dàn xếp để nghệ sĩ nước ngoài xuất hiện trong tiết mục Mộng duyên đều ở mức tốt.

Đó là lý do chỉ sau 2 ngày, sân khấu Mộng duyên vượt qua nhiều đối thủ ở đa lĩnh vực để đánh chiếm tốp 1 BXH thịnh hành tổng ở nền tảng YouTube.

Quang Hùng đứng tên trong tiết mục 50 cuộc gọi nhỡ, hiện dẫn đầu "top trending". Chỉ 1-2 ngày tới, Mộng duyên sẽ đánh bại chính 50 cuộc gọi nhỡ để thống trị đường đua. Đây là sự bùng nổ của giọng ca sinh năm 1997 khi trở lại game show Tinh hà say hi và điều này đã được số đông khán giả dự đoán từ đầu.

Năm nay, không có Hieuthuhai và Rhyder, Quang Hùng ở vị thế ngôi sao sáng nhất Tinh hà say hi. Anh sở hữu lượng fan hùng hậu nhất, bước vào game show với sự đầu tư chỉn chu nhất. Và trên hết, từ tài năng của Quang Hùng, nam ca sĩ đang là cỗ máy tạo hit ở Tinh hà say hi.

Ngược lại, những anh trai về chung đội Quang Hùng dễ rơi vào cảnh bị lu mờ trong cá tính quá nổi trội của đội trưởng.