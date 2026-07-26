Thái Ngân - Vũ Thịnh trổ tài viết nhạc sau hai ngày sinh tồn

Những thử thách tại đảo tiếp tục nối dài trong Say Hi Rực Rỡ tập 8 khi các Anh Trai tranh tài ở phần thi tài năng, nhận nhiệm vụ "Gác Hải Đăng" và cùng nhau khám phá Bàn Cờ Tiên. Hành trình mang đến nhiều bất ngờ và tiếng cười.

Tiếp nối hành trình chinh phục danh hiệu Gương Mặt Đại Diện Đảo, các Anh Trai sẽ bước vào vòng thi tài năng với những màn trình diễn "cây nhà lá vườn" đầy bất ngờ. Sau hai ngày cùng nhau sinh tồn trên đảo, Thái Ngân và Vũ Thịnh khiến cả hội thích thú khi chuẩn bị hẳn một ca khúc dành riêng cho hành trình đặc biệt này.

Qua highlight vừa được hé lộ, bộ đôi mang đến giai điệu vui tươi với những câu hát đậm chất "Say Hi": "Gió mát, trăng thanh, có dáng mấy anh trai Say Hi". Không dừng lại ở đó, cả hai còn khéo léo đưa tên Chúa Đảo Dương Lâm vào bài hát với câu hát "anh Dương Lâm Đồng Nai đẹp trai", khiến nam nghệ sĩ không giấu được sự thích thú trước màn "nịnh" đầy duyên của hai thí sinh. Món quà âm nhạc ngẫu hứng được sáng tác ngay trong chuyến đi cũng phần nào phản ánh tinh thần gắn kết và những kỷ niệm đáng nhớ mà các Anh Trai đã cùng nhau trải qua trên đảo.

Ở một diễn biến khác, phần thi tài năng của Đỗ Phú Quí và Hùng Huỳnh cũng được hé lộ đôi chút. Không cần sân khấu hoành tráng hay đạo cụ cầu kỳ, cả hai lựa chọn màn múa ngẫu hứng với những động tác đầy tính giải trí, liên tục khiến các Anh Trai cười nghiêng ngả. Mỗi đội mang đến một màu sắc riêng, hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh vừa hài hước vừa khó đoán. Với những phần thể hiện hoàn toàn khác biệt, danh hiệu Gương Mặt Đại Diện Đảo sẽ gọi tên ai vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ trước khi tập phát sóng lên sóng.

Bên cạnh cuộc thi, tập 8 còn mang đến một hoạt động đặc biệt - "Gác Hải Đăng". Hai Anh Trai sẽ được chính các thành viên còn lại trực tiếp bầu chọn để đảm nhận nhiệm vụ này. Tuy nhiên, theo "Chúa Đảo" Dương Lâm, đây chưa chắc đã là một "vinh dự" khi những ai có dấu hiệu làm biếng, thụ động, khó hòa đồng hay quá điệu đà sẽ rất dễ trở thành đối tượng được cả hội ưu ái trao cho "phần thưởng" đặc biệt này. Kết quả bầu chọn vì thế hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình huống bất ngờ và không ít màn "tố nhau" đầy hài hước.

Món quà âm nhạc ngẫu hứng được sáng tác ngay trong chuyến đi cũng phần nào phản ánh tinh thần gắn kết và những kỷ niệm đáng nhớ.

Không chỉ mang đến tiếng cười, teaser cũng hé lộ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trong hành trình của các Anh Trai. Sáng hôm sau, các nghệ sĩ sẽ cùng nhau thực hiện chuyến phượt bằng xe máy đến Bàn Cờ Tiên, khám phá thêm vẻ đẹp của biển đảo và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Chuyến đi không chỉ là dịp để các Anh Trai tận hưởng không khí trong lành mà còn hứa hẹn mang đến nhiều thước phim đẹp, khép lại hành trình trên đảo bằng những trải nghiệm giàu cảm xúc.

﻿ ﻿ Các anh trai với những tiết mục, trả lời đầy hóm hỉnh.

Say Hi Rực Rỡ dần đi đến chặng cuối sau 7 tập phát sóng, các Anh Trai đã lần lượt khám phá nhiều không gian tiêu biểu trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026, từ Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đến Cù Lao Xanh, thông qua các thử thách gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa. Mỗi tập phát sóng tiếp tục mở rộng câu chuyện về điểm đến, góp phần đưa hình ảnh Gia Lai đến gần công chúng theo cách tự nhiên, giàu trải nghiệm hơn. Nếu Mega Concert "Đại ngàn chạm biển xanh" tạo hiệu ứng mở màn cho Năm Du lịch Quốc gia 2026, thì Say Hi Rực Rỡ đang tiếp tục duy trì sự quan tâm của công chúng đối với chuỗi sự kiện. Qua mỗi tập phát sóng, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai và nối dài hiệu ứng quảng bá cho Năm Du lịch Quốc gia 2026.