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Thế giới

Tranh cãi việc Thủ tướng Nhật Bản thiếu ngủ trầm trọng

Minh Hạnh

TPO - Một bài đăng gần đây trên mạng xã hội của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về tình trạng thiếu ngủ trầm trọng đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều, làm dấy lên cuộc tranh luận về văn hóa làm việc vốn nổi tiếng khắc nghiệt của Nhật Bản.

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Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

“Từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025, việc ngủ từ 0 đến 3 tiếng mỗi đêm đã trở thành chuyện thường tình của tôi”, Thủ tướng Takaichi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 20/7, và cho biết bà thường dành cả đêm để xem xét tài liệu đến rạng sáng, đồng thời làm việc nhà.

Nữ thủ tướng nói rằng bà “bị ngập trong hàng ngàn email cần xử lý” trong kỳ nghỉ ba ngày mới đây. Nhưng bà “đã có giấc ngủ 5 tiếng đồng hồ lần đầu tiên sau một thời gian dài”.

Bài đăng đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Trong khi mô tả bà Takaichi là “một người làm việc vô cùng chăm chỉ”, ông Yuichiro Tamaki - người đứng đầu đảng đối lập Dân chủ Nhân dân - vẫn cho rằng việc thủ tướng ủy quyền công việc cho người khác là rất quan trọng để bà có thể tập trung vào những nhiệm vụ mà chỉ bà mới có thể thực hiện với tư cách là người lãnh đạo quốc gia.

Một thành viên phe đối lập khác cũng bày tỏ lo ngại về việc thiếu ngủ của bà Takaichi, mà ông ví như trạng thái "say xỉn", có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cách bà điều hành chính phủ.

Toru Kunishige - một nghị sĩ từ liên minh đối lập chính - cảnh báo trong bài đăng trên X, rằng tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể “làm suy giảm khả năng phán đoán” và “gây rủi ro đối với việc quản lý khủng hoảng của quốc gia”.

Đây không phải lần đầu tiên bà Takaichi gây xôn xao dư luận với những chia sẻ về công việc. Ngay sau khi được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ Tự do, bà tuyên bố sẽ “làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc”.

Câu nói này đứng đầu danh sách từ khóa thịnh hành năm 2025, nhưng vẫn gây tranh cãi vì được cho là góp phần tôn vinh văn hóa kéo dài giờ làm việc mà chính phủ đang tìm cách thay đổi.

Một số người nghi ngờ bài đăng của bà Takaichi mang động cơ chính trị và là một nỗ lực nhằm lấy lòng công chúng, khi tỷ lệ ủng hộ Nội các của bà giảm sút trong các cuộc thăm dò dư luận.

Trên mạng xã hội X, một số người dùng đã bênh vực bà Takaichi bằng cách nói rằng bà đang làm việc rất chăm chỉ, nhưng nhiều người khác lại chỉ trích, cho rằng bà nên thuê người giúp việc nhà.

Khi được hỏi chia sẻ của bà Takaichi có mâu thuẫn với nỗ lực cải cách phương thức làm việc của chính phủ hay không, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara đã bảo vệ bà tại một cuộc họp báo ngày 22/7, nói rằng thủ tướng không có ý định “bác bỏ khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống”.

Minh Hạnh
Kyodo News
#Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi #chính phủ Nhật Bản #văn hóa làm việc của Nhật Bản #Nội các Nhật Bản

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