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Pháp luật

Bắt 21 đối tượng sát phạt hơn 650 triệu đồng dưới hình thức đá gà

Quốc Nam

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công một sới bạc quy mô lớn hoạt động dưới hình thức đá gà, tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan cùng tang vật trị giá hơn 650 triệu đồng.

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 21 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại khu đất trống trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, xuất hiện một nhóm đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà.

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Công an Lạng Sơn bắt sới bạc dưới hình thức đá gà. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Đông Kinh đồng loạt ra quân kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang tham gia đánh bạc tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ quan công an làm rõ tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc sát phạt lên tới hơn 650 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc này là Nguyễn Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn). Đáng chú ý, ngoài các con bạc trú tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, sới bạc còn thu hút nhiều đối tượng đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Quốc Nam
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