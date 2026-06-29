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Pháp luật

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Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Hoài Nam

TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu với giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam.

Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Qua điều tra, bước đầu xác định đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

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Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh CAHT)

5 đối tượng chủ mưu trong đường dây được xác định gồm: Chang Chia Hsien (SN 1995); Yu Li Hao (SN 1998); Pan Kun Yen (SN 1992); Hsueh Wei Chung (SN 1994); Lin Huy Mei (SN 2001).

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt phá vào tháng 6/2026, các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự điều hành từ xa của các đối tượng tại Đài Loan (Trung Quốc). Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng hai tháng nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

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Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien, vai trò chủ mưu. (Ảnh CAHT)

Các đối tượng thuê địa điểm tại ba khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), trực tiếp quản lý nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ hoạt động phạm tội.

Để che giấu hành vi, các đối tượng tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng. Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng và được yêu cầu sử dụng số điện thoại không trùng với thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng nhằm tránh bị phát hiện.

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​Tang vật thu giữ trong vụ án. (Ảnh CAHT)

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong hơn hai tháng hoạt động, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại sử dụng phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoài Nam
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