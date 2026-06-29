Chủ tịch Quốc hội: Quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả

TPO - Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng, quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Sáng 29/6, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Điều này đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Duy Phạm.



Theo Chủ tịch Quốc hội, Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đặc biệt, Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Với luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội được giao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học công nghệ, thu hút đầu tư. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội. Bản quy hoạch tổng thể được xây dựng trên cơ sở luật Thủ đô và quy hoạch quốc gia, đảm bảo tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao, trở thành một cấu phần quan trọng chiến lược phát triển quốc gia. Thủ đô phát triển theo quy hoạch hiện đại, đồng bộ, bền vững sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cả Vùng thủ đô và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước.

Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng, quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Do đó, Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể. Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị.

Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

"Để thủ đô phát triển mạnh mẽ, vững chắc, Quốc hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết Quốc hội, nhất là những nghị quyết về phân cấp, phân quyền, phát triển kết cấu hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.