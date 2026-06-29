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Thế giới

Pakistan tấn công dữ dội xuyên biên giới, tiêu diệt 29 tay súng

Bình Giang

TPO - Lực lượng an ninh Pakistan vừa tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ ở khu vực giáp biên giới với Afghanistan, sau đó thực hiện các đòn không kích vào nơi ẩn náu và căn cứ của phiến quân, tiêu diệt 29 tay súng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết chiến dịch ngày 28/6 được phát động nhằm đáp trả hàng loạt vụ tấn công của các nhóm phiến quân trên khắp cả nước.

Những năm gần đây, Pakistan liên tục hứng các vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát và an ninh. Islamabad cáo buộc phần lớn những vụ bạo lực do tổ chức Taliban Pakistan, còn gọi là Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), cùng các nhóm đồng minh thực hiện.

Chiến dịch diễn ra chỉ 1 ngày sau khi các tay súng tấn công trụ sở của lực lượng bán quân sự Rangers tại thành phố cảng Karachi ở miền nam Pakistan, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng. Lực lượng an ninh đã bắn hạ 3 kẻ tấn công và bắt giữ 1 nghi phạm khác bị thương - được quân đội xác định là công dân Afghanistan.

Tổ chức Jamaat-ul-Ahrar (nhánh ly khai của Taliban Pakistan), đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Karachi trong tuyên bố đưa ra tối 27/6.

Ông Tarar cho biết, chiến dịch mới nhất vào khu vực biên giới Afghanistan nhắm tới căn cứ và nơi trú ẩn của Taliban Pakistan.

Taliban Pakistan là một tổ chức riêng biệt với Taliban Afghanistan, dù hai bên là đồng minh. Taliban Afghanistan trở lại nắm quyền tại Afghanistan từ năm 2021.

Các cuộc tấn công trên bộ và không kích xuyên biên giới diễn ra chưa đầy 3 tuần sau khi quân đội Pakistan không kích các mục tiêu mà họ cho là nơi ẩn náu của phiến quân trên lãnh thổ Afghanistan. Những cuộc tấn công này đã chấm dứt khoảng 1 tháng tương đối yên ắng sau giai đoạn mà Islamabad mô tả là “cuộc chiến công khai” giữa hai nước láng giềng, bất chấp nhiều nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình.

Tình hình leo thang sau nhiều tháng hai bên liên tục đáp trả nhau bằng hành động quân sự. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 2, khi Afghanistan tấn công trả đũa sau những đợt không kích của Pakistan bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Nhiều vòng đàm phán hòa bình do quốc tế làm trung gian đều không thể đạt được thoả thuận ngừng bắn lâu dài. Trung Quốc cũng từng tổ chức cuộc gặp giữa hai bên vào tháng 4, sau đó cho biết Pakistan và Afghanistan đã nhất trí không leo thang xung đột, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Kể từ năm ngoái, Pakistan đã nhiều lần tiến hành các cuộc không kích dọc biên giới và bên trong lãnh thổ Afghanistan, nhằm vào những địa điểm mà Islamabad cho là nơi ẩn náu của TTP và các nhóm phiến quân khác.

Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban Afghanistan chứa chấp các tay súng tiến hành những vụ tấn công đẫm máu trên lãnh thổ Pakistan, đặc biệt là TTP. Kabul bác bỏ cáo buộc này.

Bình Giang
Theo AP
#Pakistan #Afghanistan #Taliban #Xung đột #Nam Á

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