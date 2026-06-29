Ji Chang Wook gây sốt ở Đà Nẵng

TPO - Tối 28/6, sự xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc - Ji Chang Wook - trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã trở thành tâm điểm của sự kiện. Đông đảo khán giả và người hâm mộ vây kín khu vực thảm đỏ để chào đón ngôi sao đình đám xứ kim chi, tạo nên bầu không khí sôi động chưa từng có tại đêm khai mạc.

Tối 28/6, thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) trở thành tâm điểm chú ý khi nam diễn viên Hàn Quốc - Ji Chang Wook - xuất hiện trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ.

Nam diễn viên Ji Chang Wook đến với DANAFF lần IV. Ảnh: Duy Quốc.

Ngay khi nam diễn viên xuất hiện trong bộ vest bảnh bao, tiếng hò reo vang dậy khắp khu vực. Tài tử Hàn Quốc liên tục mỉm cười, vẫy tay, cúi chào và thân thiện tương tác với người hâm mộ, tạo nên một trong những khoảnh khắc sôi động nhất đêm khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.

Nam diễn viên Ji Chang Wook xuất hiện trong bộ vest bảnh bao.

Trước đó, ngay khi đặt chân đến Đà Nẵng vào tối 27/6, nam diễn viên đã được đông đảo người hâm mộ chào đón tại sân bay, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một trong những ngôi sao Hallyu hàng đầu châu Á.

Theo ban tổ chức, ngoài lễ khai mạc, Ji Chang Wook cũng sẽ góp mặt tại chương trình Korean Film Night vào tối 29/6 cùng Kim Dong-ho, Park Sung-woong, Han Dong-hee.

DANAFF IV diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 tại Đà Nẵng với chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, quy tụ hơn 100 bộ phim cùng nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế. Việc mời những gương mặt nổi tiếng như Ji Chang Wook tham dự được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm sức hút của liên hoan phim, đồng thời thúc đẩy quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến của các sự kiện điện ảnh quốc tế.

Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong) đạo diễn gạo cội của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Trưởng ban giám khảo phim Châu Á tại Liên hoan phim.

Park Sung Woong - nam diễn viên kỳ cựu và có sức ảnh hưởng của màn ảnh Hàn Quốc đương đại.

Jung II Woo - tạo dấu ấn với khán giả Việt Nam qua phim hợp tác Việt - Hàn “Mang mẹ đi bỏ”.

Nữ diễn viên Han Dong Hee.

Đoàn làm phim Mang mẹ đi bỏ.

Đoàn làm phim, diễn viên phim Mưa đỏ tại sự kiện.

Đoàn làm phim "Chiếc kén".

Diễn viên Kiều Minh Tuấn và Đoàn Minh Anh trong phim Phí Phông.

Đoàn làm phim Cám ơn người đã thức cùng tôi.

Nhà sản xuất, diễn viên Trần Ngọc Sơn.